annonse

annonse

Trump fastholder at han leder Republikanerne da han lørdag kveld møtte framtredende givere.

På ferieresorten Mar-a-Lago i Florida insisterte han på at hans formel bestående av populisme og angrep er nøkkelen til framtidig suksess for partiet, skriver NTB.

– Nøkkelen til vår seierrike framtid er å bygge videre på framgangen som vår fabelaktige bevegelse har gjort de siste fire årene, sa han ifølge utkastet til talen som nyhetsbyrået AP har sett.

annonse

Han viste til at partiet under ham har tiltrukket seg millioner av nye velgere og forvandlet partiet til et parti «som i sannhet kjemper for alle amerikanere.»

Det er ikke stemning for å vrake Trump

Blant dem er Floridas guvernør Ron DeSantis, South Dakota-guvernør Kristi Noem og senator Tom Cotton fra Arkansas, i tillegg til mindretallslederen i Representantenes hus Kevin McCarthy og senatorene Rick Scott, Marco Rubio og Lindsey Graham.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474