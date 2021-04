annonse

annonse

Etter å ha fått målet sitt VAR-annullert i første omgang slo Edinson Cavani tilbake og ble matchvinner da Manchester United slo Tottenham 3-1 søndag.

Cavanis første nettkjenning kom like etter at halvtimen var spilt i første omgang. Da annullerte dommeren målet etter at VAR hadde sett på bildene. De mente Scott McTominay hadde hindret Son Heung-min ulovlig like før målet.

Dermed var det i stedet nettopp Son som kunne sende Tottenham i ledelsen før pause. Like før timen var spilt utlignet derimot Fred på en retur etter et skudd fra Cavani, mens argentineren selv altså kunne sikre seieren med en strålende stupheading.

annonse

Mason Greenwood fastsatte sluttresultatet på overtid.

Dermed forlenget United rekken med bortekamper i Premier League uten tap til 23 kamper. Siste tap kom mot Liverpool i januar i fjor.

Seieren tar United et lite steg nærmere Manchester City, som tapte mot Leeds lørdag. Med en kamp mindre spilt har de elleve poeng opp. Likevel må de trolig fokusere på å sikre mesterligaplassen. Der har de nå ni poeng ned til Chelsea på 5.-plassen.

annonse

Tottenham ligger på 7.-plass og har fem poeng opp til West Ham på den viktige 4.-plassen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474