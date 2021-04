annonse

annonse

Mener forslaget er et typisk eksempel på at makteliten i Oslo har en helt annen hverdag enn resten av landet.

Regjeringens tredobling av CO 2 -avgiften får støtte av Arbeiderpartiet. Men Senterpartiet vil reversere den om de kommer i regjering.

– Før snakket man om forurenser betaler. Nå er det at folk flest skal betale. At Equinor får økt CO 2 -avgift er helt greit. Men ikke at dama som jobber i kantina hos Equinor skal få like mye avgiftsøkning, sier han til Nettavisen.

annonse

– Det er enkelt å mene at du skal tredoble CO 2 -avgiften hvis du kan ta elsparkesykkelen ned til rådhuset eller til et departementsbygg. Men en fisker som bor i Nordland som trenger å få inntekt fra fiskebåten, eller en håndverker i Trøndelag som trenger bil for å komme seg til jobben – da blir virkeligheten en helt annerledes.

Les også: Senterpartiet sier nei til dyrere bensin og diesel

Arbeiderpartiet og SV støtter regjeringens forslag om å tredoble CO 2 -avgiften. Vedum peker på at regjeringen har gått på en rekke nederlag i klimameldingen, men står igjen med et stort tiltak: Tredobling av CO 2 -avgift.

annonse

Han lover at den kampen ikke er over, og der får han også støtte fra Frp, som er motstander av økte avgifter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474