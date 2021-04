annonse

annonse

Nå som det har gått over et år siden den såkalte pandemien rammet hele verden, er det på tide å reflektere over hvordan landets ledere har håndtert denne såkalte krisen.

Siden det er naturlig å anta at en slik pandemi vil ramme verden og Norge igjen en eller annen gang i fremtiden, er det viktig at nåværende generasjon tar lærdom av feil som har blitt gjort, slik at man ikke gjentar de samme tabbene som vil påvirke livet til den nestkommende generasjonen.

Covid-19s overlevelsesrate

annonse

Det er viktig at saken settes i perspektiv, noe lederne i landet har rett og slett vært for dårlige på. Med hjelp av sensasjonelle overskrifter og fryktinngytende titler fra media, skal de selvsagt ikke stå alene med dette ansvaret. For hvor dødelig er dette viruset egentlig? Ifølge tall fra FHI ser en at den 31.03.2021 var det 95 208 meldte tilfeller; 3 465 er innlagt på sykehuset, 663 er lagt på intensivavdeling og det er 673 koronarelaterte dødsfall. Ok. Hva forteller dette oss egentlig? Sagt på en annen måte forteller dette oss at 673 dødsfall av 95 208 meldte tilfeller (kan det være rimelig å anta at tallet er høyere?) tilsvarer en dødsrate på 0,71. prosent Altså, en overlevelsesrate på 99,3 prosent.

Les også: Skal vi alle danse rundt koronaviruset til evig tid?

Hvem berøres mest?

annonse

Etter å ha samlet data i over et år, ser det ut til at det er en lik trend globalt; nemlig at de i aldersgruppa 80+ har høyest risiko for å dø av dette viruset. Tall fra FHI viser klart hvilken aldersgruppe som er hardest rammet av viruset i Norge. I april ifjor kom det frem at gjennomsnittsalderen blant de døde er 84 år, mens medianalderen var hele 85 år. Som tallene viser, er det rimelig å anta at gjennomsnittsalderen blant de døde er noenlunde likt et år etter.

Til sammenligning var forventet levealder i Norge i 2016 circa 84 år for kvinner og 81 år for menn3 . Det er rimelig å anta at det ikke har skjedd de store endringene her. Gjennomsnittsalderen for koronarelaterte dødsfall er altså på nesten lik linje som forventet levealder for begge kjønn. I en artikkel fra The Times i England4 for eksempel, meldes det også om at gjennomsnittsalderen for de som har dødd av koronaviruset i England og Wales er 82.4 år.

Forskerne fra universitet i Oxford fant i tillegg ut at medianalderen for dødsfall knyttet til Covid-19 var litt høyere enn medianalderen for de som døde av andre årsaker, der tallet var 81,5 år. Mange av dem som blir hardest rammet og som dør av viruset har som oftest en eller annen form for underliggende sykdom også. I tillegg, som det står på FHIs nettside, er «det ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19». Vi vet altså ikke alltid om en person har dødd av selve viruset, eller om viruset bare har vært en faktor i sykdomsforløpet/dødsfallet til en allerede svekket kropp og immunforsvar. Med alt dette tatt i betraktning, burde ikke sunn fornuft fortelle oss at siden det er denne gruppen som rammes verst av viruset, må isoleres mest mulig?

Burde ikke, som regjeringens tiltaksnivå A beskriver, at «personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet»? Denne anbefalingen burde ikke stå som nummer syv på lista over anbefalinger, men heller som nummer én.

Les også: Min skrekkopplevelse på karantenehotell

Hvem berøres minst?

annonse

Siden hovedfokuset her derimot er hvordan barn unge blir påvirket av dette, er det viktige å se nærmere på tall som berør denne gruppen mennesker. Fra aldersgruppa 0-39 år har det hittil vært smittet 57 559. I samme aldersgruppa har det vært, som FHI beskriver det, 3 Covid-19 assosierte dødsfall. Dette tilsvarer en overlevelsesrate på 0,00521204 prosent. Dette viser at hvis du er et spedbarn eller 39 år gammel er overlevelsesraten for deg på 0,01 prosent. I tillegg utgjør den yngre aldersgruppen heller ikke noen stor smittefare overfor resten av samfunnet, spesielt ikke de eldre. Det har blitt berettet mye kritikk av Sveriges håndtering av det vi kaller en pandemi, men la oss ta en titt på statistikken Folkehelsemyndigheten i Sverige fører.

I Sverige er det meldt om 804 886 sjukdomsfall. Av disse har 13 465 dødd. Sagt på en annen måte, så er det slik at av alle de smittede har 1.68 prosent av dem dødd. Overlevelsesraten er altså 98,32 prosent. Av disse dødsfallene var 31 personer under 19 år. Dette viser at 0,23 prosent av de som døde av eller med Covid-19 var under 19 år. Overlevelsesraten for denne gruppa mennesker er altså 99,77 prosent.

Hva skal prioriteres?

Nok en gang, dette påpekes ikke av respektløshet for dem som har mistet noen nære som har vært smittet av viruset. Dette påpekes for å stille et spørsmål: Er alvorlighetsgraden av dette virkelig så høy, at man skal velge å stenge ned skoler?

Til og med tidligere statsepidemiolog for Sverige, Johan Giesecke, sier i et intervju med SVT at: «Jag är själv farfar och morfar, och jag kan känna att om de får chansen att få en bra utbildning hela vägen och det skulle öka risken lite för mig att smittas med covid-19, så är det värt det. Giesecke tycker att barnens framtid är värd mer än hans egen och att skolorna, från förskola upp till universitet, skulle ha hållits öppna.»

Det Giesecke påpeker her er viktig. Siden de yngste berøres minst mulig av dette viruset er det viktig at de prioriteres mest mulig før man begynner å sette i gang tiltak.

Les også: Høie: Du må ta vinterferien i Norge

Hvordan påvirkes barn og unge

Det går ikke en dag uten at landets ledere som har styrt denne skuta i over et år bidrar med å skape frykt og engstelse i samfunnet. Om det er statsministeren, helseministeren, assisterende direktør i FHI, eller andre, blir landets innbyggere bombardert med unødvendige bekymringer og engstelser. Vet disse lederne hvilken effekt slik negativitet har på befolkningen?

I en kronikk i Aftenposten påpeker lege og postdoktor, Henrik Vogt, og fastlege Andreas Pahle det så godt når de sier at «akkurat nå er vi inne i en viruspandemi koblet til en bølge av skremmende medisinsk informasjon og sykdomsfokus uten sidestykke».

Man er klar over at det er et alvor i utfordringen ikke bare landet, men hele verden står overfor. Den daglige dekningen og bombarderingen av informasjon og oppdatering på koronavirusets herjing i samfunnet som blir presentert av landets ledere og media, blir derimot til tider hysterisk og nærmest triviell. Det er ikke rart at det meldes om «en bølge av psykiske problemer blant unge» Det er ikke rart at Spesialisthelsetjenesten varsler om krisetilstander og sprengt kapasitet og at BUP ved Oslo universitetssykehus forteller at de aldri har hatt inne så mange barn med behov for hjelp for alvorlig spiseforstyrrelse før, noe som direkte knyttes til isolasjonen og skolenedstengning.

Det er ikke rart at fagfolk i Tromsø melder at 51 prosent av unge opplever å ha dårlige psykisk helse under pandemien. Bildet er likt i Stavanger, der det stadig meldes om at flere barn og unge trenger psykisk helsehjelp, og at man ser en økning i vold og overgrep. Så kan en prøve seg å si at siden det nå er klart hvordan barn og unge rammes av dette, og at flere instanser melder om sprengt kapasitet, hvorfor da bare ikke øke kapasiteten der det trengs, slik at flere barn og unge får den hjelpen de trenger?

Problemet med dette er at det ikke fjerner sykdommen, men letter kun på symptomene midlertidig, noe som i seg selv er unødvendig å gjøre siden sykdommen har oppstått som en direkte konsekvens av tiltakene som rammet denne aldersgruppa. Det skapes altså problemer og mentale belastninger for barn, og folk flest, som egentlig ikke hadde trengt å oppstå, hadde det blitt brukt sunn fornuft.

annonse

I tillegg til nedstenging og gjennomåpning av skoler i hytt og pinne, skal barn og unge også isoleres fra sosiale og fysiske arenaer, der de ikke bare møter venner og bekjente, men også driver med fysisk aktivitet. Trening, fysisk aktivitet, som barn og unge har fått innprentet i hodene deres siden de var små, ikke bare er bra for kroppen deres, men også for deres mentale helse. Dette vet vi, men samtidig ber regjeringens tiltaksnivå A at «alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem». Altså, mer isolering. Dette til tross for at det er det stikk motsatte av hva som kjennetegner god mental helse?

Mennesker er dyr, og dyr er sosiale vesener som trenger fysisk kontakt med andre dyr. Slik er vår natur. Denne anbefalingen burde ikke vært nummer én, men heller nummer syv. Hvorfor har man tatt denne avveiningen? Det er en ting å gjøre slikt for et par uker i en liten periode, men med så mye fram og tilbake med åpning og stenging/isolering, gjøres det ikke akkurat lettere for unge og folk flest. Nå som vi vet hva konsekvensene av tiltakene er for barn og unge, kan man spørre seg selv: hvis det fortsettes med all denne usikkerheten og uforutsigbarheten med å stenge ned skoler og andre sosiale arenaer for barn, for deretter å gjennomåpne, for deretter å nedstenge, tror vi at denne utfordringen vil bli mindre i omfang, eller større? Hvilken retning ønsker vi å bevege oss mot?

Les også: Smitteverntiltak: Er det kjøpesenter om butikkene har egen inngang?

Veien videre

På bakgrunn av det som har blitt tatt opp tidligere, er det rimelig å be om at lederne i landet tenker seg godt og grundig om før de i det hele tatt tenker på å stenge ned skoler, og hvilke tiltak det skal velges å gjøre, eventuelt videreføre. Etter det, kan de vennligst fortelle hvorfor de velger å ta bort verdifull skoletid og minneverdige skoleturer for barn og unge når vi vet at de nærmest ikke blir påvirket av dette viruset. Milde symptomer. Det ville også vært vennlig av dem å fortelle hvorfor de fortsetter med all denne usikkerheten, all denne uforutsigbarheten med gjennomåpning, nedstengning, gjennomåpning, nedstengning, når en i tillegg vet at smittespredning blant barn og unge ikke er like stor som hos voksne. Er svaret at selv om barn og unge sjeldent blir syke av dette viruset, kan de fortsatt ta med smitten videre til nærkontakter, som blant annet kan være beste- og oldeforeldre?

I så fall, havner vi derimot tilbake på det som ble nevnt innledningsvis i avsnittet: Vi vet nå at det er de eldre i befolkningen som rammes hardest av dette og som har en større sjanse for å utvikle alvorlige symptomer, i verste fall dø, så hvorfor ikke isolere denne gruppa?

Familier med beste- og oldeforeldre må ta et valg: Risikere å møtes, eller isolere de eldre i eget hjem eller på et gamlehjem over en periode?

Den store historikeren og sosiologen, Ibn Khaldun, sa at «regjeringen er en institusjon som forhindrer urettferdighet, bortsett fra det den utfører selv.»

Når det ikke oppleves som om regjeringen forhindrer noen urettferdighet i situasjonen vi befinner oss, men heller utfører en urettferdighet som blir såpass inngripende i folks liv, bør det være lov å stille krasse og kritiske spørsmål.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474