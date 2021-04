annonse

annonse

Tankesmien Manifest tror ikke klimakrisen kan håndteres med ordinære budsjetter. De vil derfor ta fra de rike og tappe Oljefondet.

– Derfor må en innfasing av den grønne motoren i norsk økonomi gå hånd i hånd med en utfasing av den fossile. Dessuten er det viktig å redusere de aller rikestes kjøpekraft og kontroll over økonomien med økt skatt for de rike, skriver Jonas Algers i Manifest i Klassekampen.

Les også: Leder av Manifest Tankesmie forsvarer rapporten – NRK er høyrevridd

annonse

Algers er samfunnsøkonom, og han vil bruke Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) til det grønne skiftet. Han mener at handlingsregelen ble konstruert for å håndtere 90-årenes oljeboom. Men at det nå trengs en revidert handlingsregel, som kan håndtere vår tids store utfordring for Norge: Det grønne industriskiftet, vekk fra en oljeavhengig økonomi.

– Den nåværende handlingsregelen er ikke utformet for dagens utfordringer i økonomien. Derfor må vi håpe at et nytt flertall på Stortinget kan utforme en revidert handlingsregel som er tilpasset vår tids store utfordring, skriver Algers, og legger til:

– Å lykkes med et grønt skifte som sikrer Norge en fortsatt innovativ industri, en bærekraftig eksportøkonomi og et solid grunnlag for felles velferd, også i framtida.

annonse

Økonomen mener Norge trenger offentlige investeringer i stedet for offentlig sparing. «Når gården skal gå i arv til neste generasjon, er det uklokt å la traktoren rustne og dyrene sulte for å spare mest mulig penger i banken.»

Oljefondet skal ikke lenger spares, det skal brukes: Til det grønne skiftet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474