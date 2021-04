annonse

Regjeringen vil i sin nye bistandsstrategi bruke flere bistandsmilliarder til klimaofre og mindre til utslippskutt.

Den nye strategien ble lagt fram mandag, og vil få konsekvenser for hvordan Norge skal bruke bistandsmilliarder i årene som kommer.

– Folk mister livet, blir drevet på flukt, og livsgrunnlaget forsvinner. Klimakrisen har enorme konsekvenser, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til Bergens Tidende.

Norge har tradisjonelt – i likhet med de fleste andre land – lagt mest vekt på utslippskutt i klimabistanden. I 2020 gikk rundt 25 prosent av den totale klimapotten i bistandsbudsjettet til klimatilpasning, men det ønsker nå Ulstein å endre.

Styrker innsatsen

– Ekstremvær, flom og tørke gjør at om lag 24 millioner mennesker årlig må forlate hjemmene sine på grunn av klimaendringer. Det blir vanskeligere å produsere mat og flere mennesker sulter. Vi må styrke innsatsen for klimatilpasning. Det skal regjeringens nye strategi for klima, sult og sårbarhet bidra, sier han.

Tilpasningen er i tråd med Parisavtalen, som sier at det skal være balanse mellom finansiering av utslippskutt og penger til klimatilpasning.

Den nye strategien for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse, markerer en økt satsing på klimatilpasning i norsk utviklingssamarbeid.

Store konsekvenser

– Klimaendringer har allerede store konsekvenser for svært mange mennesker, og mange utviklingsland ønsker støtte i arbeidet med å tilpasse seg dem. Denne strategien bygger opp under Norge sin oppfølging av Parisavtalen og viser hvordan vi kan forsterke arbeidet med klimatilpasning i norsk klimabistand, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Klimatilpasning handler om å sette i verk tiltak som kan hindre eller redusere skade, og utnytte mulighetene som endringene i beste fall kan gi.

Savner konkret handling

– Det er bra at denne strategien nå har kommet, og at det viktige arbeidet med å støtte utviklingsland med å tilpasse seg klimaendringene kan skyte fart, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i en kommentar.

Høybråten peker også på at den økte satsingen ikke må komme bekostning av andre satsinger på bistandsbudsjettet, men komme i tillegg.

Det samme peker Changemaker-leder Embla Regine Mathisen på.

– Det er viktig at Norge tar sitt historiske ansvar og bidrar med tilstrekkelig klimafinansiering og støtte. Det er gledelig å se at regjeringen har et særskilt fokus på dette feltet, men vi savner mer konkret handling, etterlyser Mathisen.

