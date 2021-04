annonse

NRK lot mandag morgen alarmen gå om at mangel på innvandrere kan føre til nedgang i folketallet i utkantkommunene med dårligere helse-, skole- og barnehagetilbud som følge.

Strengere flyktningpolitikk og en nedgang i arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa gjør at innvandringen er 15 prosent lavere enn for 10 år siden, og Statistisk sentralbyrå (SSB) spår lavere innvandring i årene framover.

Det er en gjenganger at norske medier kommer med meldinger om behov for flere asylsøkere og flere flyktninger når asyltallene bikker litt nedover. Da er også alle NGO’ene, med asylsøkere som en viktig del eksistensgrunnlaget sitt, kjapt ute og etterlyser at Norge, som er så rikt, må ta imot flere, og hvor synd det er med alle asylmottakene som står tomme. Trykket må selvsagt holdes opp slik at Norge får del i den velsignelsen det er for disse organisasjonene å få titusenvis av asylsøkere til landet hvert år. Men denne gangen er det ikke NGO’ene NRK har fått med seg i klagesangen.

Det er direktør Marit Mellingen Lofthus i Distriktssenteret (kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling), som stemmer i koret og sier at småkommunene må jobbe med å integrere innvandrerne i stedet for å drive kampanjer for å få bygdenes ungdommer til å bli boende eller komme tilbake til hjemstedet sitt. Kommunene bør legge til rette for at innvandrerne kan skape sine egne arbeidsplasser, forteller Melling Lofthus til NRK- Nyhetsmorgens skravlende og bekymringsfulle programlederpar, Anne J. Hansen og Birger K. Jåsund, begge med en visuell og verbal framtoning som skulle de ha vært plukket ut av et landsmøte i Sosialistisk Venstreparti (SV).

Og NRKs reporter i marka, Vegar Tjørhom, har vært på Vang i Valdres og møtt noen av dem som skal berge Bygde-Norge fra avfolkning og undergang. Det er et ektepar fra Etiopia som har startet kaffebar i det nedlagte postkontoret på Vang der de serverer småkrydret, etiopisk kaffe til bygdefolket som har vært svært hjelpsomme med å skaffe ekteparet bord, stoler, kjeler og kokekar og annet til kafédriften. Småkrydret kaffe og etiopere er altså NRKs «løsning» på det som skal berge småkommunene og skape det nye Bygde-Norge.

Hadde NRK også sett på innvandrertallene for siste år, 2020, ville de også ha sett at det neppe er snakk om noen nedgang i forhold til tidligere år. Det var 18.000 personer som fikk permanent opphold i Norge i fjor som resultat av familiegjenforening o.a., altså som resultat av blant annet det NRK kaller en strengere flyktningpolitikk. Det er med andre ord ingen umiddelbar fare for at Norge skal gå tom for asylsøkere og arbeidsinnvandrere i årene framover.

Ifølge NRK er det arbeidsinnvandrerne som er i flertall i de små kommunene, hvor de nå har den opplysningen fra. Dette er folk som er i landet for å jobbe, og som også i en del tilfeller driver egne bedrifter og utmerket klarer seg selv, uten støtte verken fra Distriktssenteret eller norske sosialmyndigheter. Det er verre med de som kommer asylveien. I en nabokommune til min egen hjemby har kommunen satset på somaliske og andre afrikanske asylsøkere, bygd hus til dem og støttet opp under dem vel på flest mulig måter. Et problem er hva slags jobber denne jordbruksbygda skal kunne tilby sine «redningsmenn», og i hvilke bransjer de vil kunne utvikle egne bedrifter. Det kunne jo være et såkalt adekvat spørsmål å stille direktør Mellingen Loftshus i Distriktssenteret.

NRKs videreformidling av inntrykk fra Vang i Valdres om at småkommuner ønsker flere asylinnvandrere, er riktig, for det gir penger i slunkne kommunekasser. Kommunene får i de første årene utbetalt et integreringstilskudd fra staten, og en del trygder som for eksempel barnetrygd, blir også finansiert av staten, så kommunene slipper økonomisk sett ganske godt unna. Men for å kunne opprettholde den statlige støtten, må asylinnvandrerne bo i kommunen og det er det ikke alle asylinnvandrere som ønsker. Noe som er forståelig. Livet i en norsk jordbruksbygd kan vel fortone seg som nokså fattig på virksomhet og rørelse for folk som kommer fra mylderet i den såkalte tredje verden. Mange lengter bort og flytter ut av småkommunene når de kan, til større byer der det kryr av folk fra hjemlandet, og der det derfor er langt hyggeligere å være enn i en norsk småkommune.

Asylinnvandrerne flytter altså, og kommunene blir sittende igjen med tomme boliger og manglende statlige tilskudd. Men problemet er ikke bare tomme boliger. Ofte er de boligene som fraflyttes så ramponerte at de må totalrenoveres, noe som selvsagt kommunene må bekoste. Dermed blir behovet for statlige tilskudd og nye asylinnvandrere enda mer akutt, og kommunene ber nærmest på sine knær om flere asylinnvandrere. Jeg kjenner en person med kjennskap til renovering av ramponerte asylinnvandrerboliger. Disse asylinnvandrerne er ofte ikke særlig fortrolig med å bruke og omgås vaskemaskiner, komfyrer, tv-apparater o.a. husgeråd. Så snart slike ting «går i stykker», er veien kort til kommune-administrasjonens hus der man uten å blunke kjøper inn nytt utstyr til disse, vår nasjons nye landsmenn.

Det er muligens overføringene fra staten som gjør at det er vanskelig å finne spor av de kostnadene som asylinnvandringen påfører kommunene. Men det kan også skyldes frykt for diskrimineringsanklager at man ikke finner noen opplysninger om kostnadene i kommunenes budsjettdokumenter. Heller ikke tallet på asylinnvandrere i kommunene får man opplysninger om, antakelig av samme grunn. Man ser aldri noen reportasjer i lokalavisene om kostnader ved å opprette det nye kosmopolitiske Bygde-Norge. Man kan jo lure på om slike opplysninger holdes bevisst skjult, i likhet med andre opplysninger som myndighetene mener offentligheten ikke tåler.

Ifølge NRK-reporter Tjørom er 10 prosent av folketallet i småkommunene i Bygde-Norge i dag innvandrere. Det er vel et gjennomsnittstall. I noen kommuner er det vel mer, og i andre mindre. Men det som er helt klart, er at asylinnvandrerne, som representerer Det nye Norge, også på mindre steder er blitt så mange at de preger «bybildet».

I NRKs Nyhetsmorgen mandag ble det opplyst at NRK i samarbeid med 100 (?) lokalaviser jobber med et samarbeidsprosjekt som har tittelen «Den store folkeflyttingen». Med fraværet av stoff i lokalavisene om det som skjer av demografiske endringer i Norge, er det intet håp om at avisene skal ta seg på tak og legge fram opplysninger av noen informasjonsverdi om saken. Og med den journalistikken som NRK presterer på dette området, er det ingen grunn til å tro at resultatet av den «research» som NRK angivelig driver med i prosjektet, blir annet enn politisk korrekt preik der man skjærer utenom det problematiske ved den folkeforflytningen og den folkeutskiftingen som foregår her i landet i stadig større tempo. Og fart i sakene trenger man for snarest og uten motstand å oppfylle politikernes drøm om Det nye Norge. Og det er denne drømmen NRK formidler, dag ut og dag inn, hele året igjennom.

