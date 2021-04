annonse

Spørsmålet må være legitimt etter det som skjedde under SIANs markering i Drammen.

Vil muslimene i Norge ta et oppgjør med steinkasterne sine? Eller synes de at det er greit at dette gjøres så lenge det er mot de «grusomme islamhaterne» i SIAN?

Det er jo ikke noe nytt at venstresiden ikke ser det problematiske i disse muslimenes voldsbruk. Vi husker jo godt 80-tallet, da Carl I. Hagen sto på Grünerløkka i Oslo og talte bak en vegg av politifolk som beskyttet ham mot egg og tomater kastet av venstrevridde blitzere og andre likesinnede.

Foe en sosialist er dette tydeligvis også en del av ytringsfriheten. Litt gladvold for å markere uenighet synes å være helt naturlig der i gården. Da er det kanskje heller ikke så rart at sosialistene ikke ser det sterkt problematiske ved muslimer som tyr til samme metoder fordi noen har fornærmet profeten deres.

Tenk om alle skulle ha reagert på den måten? Hva om kristne skulle kaste stein mot dem som gjør narr av religionen deres? Det ville fått fart i alle steinbruddene i Norge. Eller om Ludvig Nessa skulle begynne å kaste råtne egg og tomater på alle som er uenige med ham, så ville han ikke ha hverken råd eller tid til å få tak i alle eggene og tomatene. Det er rett og slett for mange.

Det er ingen unnskyldning å bruke SIANs til tider svært provoserende retorikk som grunn for de handlingene denne pøbelen bedriver. Vold er noe som man selvsagt ikke tyr til fordi man er uenig med noen, føler seg krenket osv. Men så lenge noen faktisk gjør det, så mener jeg også at den eneste måten å få stoppet disse på er å svare med samme mynt.

Å ta i disse med silkehansker forsterker bare det inntrykket de alt må ha at nordmenn både er naive, regelrett dumme og lette å manipulere. Hvis man ikke er sosialist og dermed døv og blind for realitetene, så vil de fleste mene at disse menneskene som nyter godt av sosiale goder og hjertevarme som Norge har gitt dem, burde få seg en kraftig smekk.

Men det skjer ikke. Til det finnes det alt for mange sosialister og andre virkelighetsfjerne naive i Norge. De er i flertall og dermed så får den som ser galskapen i dette bare finne seg i å stå å se på at muslimske ungdommer lader opp til ramadan med litt steinkasting.

Vi vet alle hva som hadde skjedd om det var det motsatte som skjedde – en konservativ som kastet egg og tomater på Audun Lysbakken eller en fra SIAN som kastet stein etter en imam. Det ville ha blitt et ramaskrik uten like og hatet ville ha lyst ut av de fleste store medier om hvordan nazismen var på fremmarsj i Norge igjen.

Slik har det blitt og slik vil det være. Erna Solberg & Co omfavner muslimene og peker hele tiden på «enkeltindivider» og «isolerte handlinger» når noen fra denne gruppen gjør seg skyldig i knivstikking, steinkasting, bilbranner, eller en voldtekt eller to. Og i rettferdighetens navn så skal man ikke skjære alle over en kam. Det finnes mange bra muslimer.

Det er alltid farlig og regelrett uforsvarlig å skjære alle over en kam. Nå gjør heller ikke SIAN det, men det er jo inntrykket man får i media. Men merkelig er det jo at det ikke settes mer fokus på de muslimene som sier de tar avstand fra steinkasternes handlinger. Hva gjør de egentlig med det utenom å betimelig si det i Dagbladet?

Det at statsministeren og andre ikke kan se hvilket problem voldelige muslimer i Norge faktisk er, er skremmende.

Nesten like skremmende som det er å skrive denne artikkelen, vel vitende om at man blir plassert i en boks og – for alt jeg vet – havner på PSTs liste fordi jeg går motstrøms og ikke lider av berøringsangst. Men så lenge det fortsatt er lov, så vil jeg fortsette å ytre min mening om det jeg føler er galt. Og galt er det virkelig at mennesker som har blitt mottatt med åpne armer til Norge skal få lov til å holde på sånn uten å bli sendt ut igjen.

Det er min mening og den står jeg for.

