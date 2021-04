annonse

Syriske styresmakter skal ha brukt kjemiske våpen i et angrep i Saraqeb i 2018.

Det blir hevdet i en ny rapport, utarbeidet av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), som overvåker utbredelsen av kjemiske våpen.

Etterforskerne konkluderer med at det syriske luftforsvaret brukte kjemiske våpen i Saraqeb i Idlib-provinsen 4. februar 2018.

– Rapporten konkluderer med at det er rimelig grunnlag for å anta at et militærhelikopter fra det syriske luftforsvaret rammet den østlige delen av Saraqeb rundt klokken 21.22 den 4. februar 2018 ved å slippe minst én beholder, heter det i uttalelsen fra FN-organet.

– Beholderen åpnet seg og slapp ut klorgass over et stort område, noe som rammet tolv navngitte personer, uttaler OPCW.

Tysklands utenriksminister ber Syria forklare seg.

– Slike åpenbare brudd på folkeretten kan ikke skje uten konsekvenser, det er tydelig for oss, sier Tysklands utenriksminister Heiko Maas i en kommentar til rapporten. Han ber det syriske regimet forklare seg.

