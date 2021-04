annonse

Sp mener at de kan fortsette å kjøre hvis de monterer alkolås i bilen.

– Ja, det kan være en god løsning, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth for Sp til Dagsavisen, og sier at forskjell på by og land:

– I dag slår tap av førerkort veldig skjevt ut. Når jeg er i Oslo, klarer jeg å gå ned til Stortinget på et kvarter, men når jeg er hjemme i Nordland, er hverdagslivet omtrent håpløst uten bil. Det å bli fratatt førerkortet for dem som bor i distriktene, kan gå ut over både muligheten til å jobbe og også få negative konsekvenser for resten av familien.

Hun har vært i møte med organisasjonen MA – Rusfri Trafikk. Der de diskuterte alkolås som et alternativ.

– Det å beholde førerkortet betyr mye for å kunne opprettholde et normalt hverdagsliv, særlig i distriktene hvor det ikke er et godt utbygd kollektivtilbud. Da kan man opprettholde et sosialt liv, beholde jobben og fortsette å kjøre barna til trening og slike ting. Vi har fått mange henvendelser om dette, også fra selvstendig næringsdrivende som murere og rørleggere, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk, og legger til:

– Hele fagmiljøet, både andre trafikksikkerhetsorganisasjoner, Statens vegvesen, Transportøkonomisk institutt og andre har vært positive til en slik ordning, påpeker Kristoffersen.

