I 2015, bestemte Sør-Korea seg for å utvikle et eget jagerflyprogram med et budsjett på 7,9 milliarder dollar – for å erstatte landets aldrende flåte av amerikanske F-4- og F-5-jagerfly.

Defense News melder at Sør-Korea 9. april avduket en prototype av landets første neste generasjons jagerfly. «KF-21 Boramae» – eller «ung hauk trent for jakt» – ble presentert på en seremoni i hovedkvarteret til produsenten, Korea Aerospace Industries, i den sørlige byen Sacheon.

Prosjektet har en estimert totalverdi på 7,4 milliarder dollar, og gjøres delvis i samarbeid med Indonesia, som har lovet å finansiere 20 prosent av de totale utviklingskostnadene – i bytte mot 50 fly samt teknologioverføringer.

Sør-Koreas president Moon Jae-in kalte utrullingen «begynnelsen av en ny æra» i selvstendig nasjonalt forsvar og et «milepæl-øyeblikk» i historien til koreansk luftfartsindustri. Sør-Korea er nå med i en eksklusiv klubb av militære luftfartsgiganter, som verdens åttende nasjon som har utviklet en avansert supersonisk militærjet med egen teknologi.

4,5 generasjons

De nyeste to-motors jagerflyene kommer i én- og to-seters versjoner, avhengig av oppdragene. Når de blir operative, forventes det at KF-21 vil bevæpnes med en rekke luft-til-luft- og luft-til-bakke-missiler – og muligens til og med luft-lanserte cruisemissiler.

Jagerflyet tar høyde for å fylle gapet mellom F-35 og F-16 når det gjelder kapasiteter, men også være betraktelig billigere enn det F-35. Det koreanske forsvaret kaller derfor KF-21 et 4,5-generasjons jagerfly, fordi det for eksempel mangler et internt våpenrom for økte stealth-kapasiteter.

KF-21 har noen spesifikke funksjoner som ligner på designet til F-22 og F-35, inkludert de skråstilte tvillinghalene og formen til flyskroget, i tillegg til andre funksjoner. Imidlertid har ikke jagerflyet de samme stealth-egenskapene som sine amerikanske motparter. KF-21 skal likevel fly høyere og raskere enn amerikanske F-35 og være utstyrt med en rekke avanserte våpen.

Gradvis utrulling

Sør-Korea planlegger å signere sin første KF-21-produksjonskontrakt i 2024. Det koreanske militæret har som mål å sette 40 jagerfly i drift innen 2028, og ytterligere 80 enheter innen 2032.

Sør-Korea opplyser at det forventer å produsere seks KF-21-prototyper for testing og utvikling, med de tre første som skal fullføres innen utgangen av dette året og de neste tre innen første halvdel av 2022.

Se video under for øyeblikket når KF-21 blir avduket.

