annonse

annonse

Fremskrittspartiet vant frem. Stortinget sier nei til en klimaavgift på norsk kjøtt.

– Det er svært gledelig at Frp nå ser ut til å få flertall mot en særnorsk klimaskatt på kjøttproduksjon her til lands, sier Fremskrittspartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Halleland.

Frp har fått Arbeiderpartiet og Senterpartiet med på et forslag om å be regjeringen «slå fast at økt skattlegging av norsk kjøttproduksjon ikke skal gjennomføres som en del av klimapolitikken».

annonse

Forslaget ligger dermed an til å få flertall i Stortinget tirsdag, da det skal voteres over regjeringens klimaplan.

De tre partiene vil fjerne all tvil rundt om det vil komme en slik avgift ved aktivt å fastslå at det er uaktuelt å innføre kjøttavgift som tiltak for å få ned klimautslippene fra norsk kjøttproduksjon.

Opprinnelig foreslo Ap og Sp en noe annerledes ordlyd. Nå slutter de seg til Frps ordlyd for å sikre at forslaget får flertall.

annonse

– Dette er en seier for landbrukets verdiskapning i distriktene og en seier for valgfriheten til folk flest, sier Halleland.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474