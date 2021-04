annonse

Etter flere publiseringer om Terje Rød-Larsen og Jeffrey Epstein ble journalister fra DN drapstruet.

Journalistene Gard Oterholm og Tore Gjerstad i Dagens Næringsliv (DN) opplevde å bli truet på livet etter flere artikler de hadde publisert om forholdet mellom Rød-Larsen og Epstein, skriver Medier24.

Journalistene skriver i en rapport at arbeidet har ført til flere trusler på telefon og epost. I en telefonsamtale skal det ha blitt sagt «you are a fucking cunt, you have people coming after you». I en e-post kunne en av journalistene lese «Be prepared I would be scared if I were you». E-posten ba reporteren hilse til et familiemedlem.», ifølge rapporten.

– Det var mange telefonoppringninger med sjikanerende innhold. Og så denne eposten. Og når en truende person i tillegg drar inn familiemedlemmer, gjør det saken ekstremt alvorlig, sier Redaktør for nyhet og dagsorden i DN, Janne Johannessen.

Redaktøren understreker alvoret i disse truslene.

– Vi mener at trusler er helt uakseptabelt, og noe vi ser svært alvorlig på. Det å jobbe med skarpe saker, og stå i konfliktfylte løp er krevende i seg selv. Ingen skal måtte tåle sjikane og trusler i forbindelse med det journalistiske arbeidet, sier Johannessen og legger til:

– Trusler mot journalister er stygge forsøk på å stoppe vår kritiske journalistikk, og da er det desto viktigere at vi fortsetter å dekke løpene som vi ellers ville gjort. Avsløringene i dette sakskomplekset og konsekvensene de har fått, er noe vi er veldig stolte av, forteller hun.

Saken har fått konsekvenser både i Norge og internasjonalt etter avsløringene. Rød-Larsen har gått av som president for IPI, og Riksrevisjonen har åpnet en full undersøkelse av UDs forhold til IPI.

