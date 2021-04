annonse

annonse

NTB melder at forsvarerne til politimannen Derek Chauvin forsøker å så tvil om maktbruken som ifølge tiltalen kostet George Floyd livet.

Et av forsvarets vitner i retten tirsdag hevdet at Chauvin måtte bruke makt for å holde den svarte 46-åringen nede, fordi han gjorde usedvanlig stor motstand,

Vitnet, den tidligere politimannen og nærkampeksperten Barry Brodd, fortalte hvilke vanskelige valg politifolk står overfor i slike situasjoner.

annonse

– Det er lett å sitte her og dømme en offisers oppførsel. Forsøk å sette dere inn i hva de føler, hvilken frykt de kjenner på, og ta deretter selv en avgjørelse, sa han.

Brodd mente videre at Chauvin ikke brukte dødelig makt under pågripelsen av Floyd, som ble iført håndjern, lagt i bakken og ifølge tiltalen fikk et kne over halsen i ni og et halvt minutt.

Opphisset delirium

Chauvins forsvarer Eric Nelson sådde tvil om dødsårsaken ved hjelp av et annet vitne tirsdag.

annonse

Politioffiseren Nicole Mackenzie, som trener politifolk i Minneapolis, hevdet i sin forklaring at Floyd kan ha dødd som et resultat av opphisset delirium (EXD), et syndrom som kan forsterkes av narkotikamisbruk, hjertesykdom eller psykiske lidelser og som skal gi nærmest overmenneskelige krefter.

En av politifolkene som kom til stedet under pågripelsen kommenterte at 46-åringen kanskje led av EXD, kom det fram i retten tirsdag.

Overdreven makt

Mens Nelson ønsker å så tvil hos juryen, kan aktor i saken vise til en rekke uttalelser fra andre politifolk – blant dem politisjefen i Minneapolis – som har vitnet og fastholdt at Chauvin brukte overdreven makt mot Floyd.

Aktor har også hatt medisinske eksperter som vitner, som har konkludert med at Floyd døde av oksygenmangel som følge av måten han ble presset i bakken på.

Ifølge dommeren i saken, Peter Cahill, er det klart for sluttinnlegg fra aktor og forsvarer førstkommende mandag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474