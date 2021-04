annonse

– Vil man ha frihet må man bekjempe sine motstandere med fakta og argumenter, ellers må man ignorere dem.

Professor Frederik Stjernfelt leverer i danske Weekendavisen et kraftfullt forsvar for ytringsfriheten.

Han sitererer veteranen fra borgerrettigheteskampen i USA, Ira Glasser:

«Sensur er en giftgass. Det virker som et godt våpen når du har gassen og fienden i siktet, men når den politiske vinden snur, vil gassen blåse tilbake på deg.»

Professoren understreker at det finnes mange synspunkt han både avskyr og forakter og som han langt fra finner «OK». – Men mitt argument er at man vil få et verre samfunn ved å kriminalisere dem, slår professoren fast og understreker at det vil være umulig å trekke slike grensedragninger basert på skjønn. – Det de mange nye sensurglade ikke klarer å forstå, er hva frihet er. Man kan ikke ha frihet uten at noen vil misbruke den. – Ikke naiv

Han understreker at frihet ikke er en løsning på alle problemer.

– Man skal ikke være naiv. Går man inn for frihet følger hatprat, støy, grovheter og falske nyheter med. Det må bekjempes, men med andre metoder enn sensur. Det samme gjentar seg på universitetene. Aksepterer man forskningsfrihet, må man også akseptere dårlig, politisert, rasistisk vitenskap i migrantforskningens dypeste avkroker, sier professoren og sier at det er «ergelig» at dette er prisen man må betale for friheten.

Han understreker samtidig at prisen er enda høyere om man går inn for sensur. Det vil tvinge oss til å opptre «korrekt» ui stedet for å snakke sant og ærlig.

– Da må man konstant passe på hva man sier og tilpasse det til de skiftende politiske vindene, om man ikke vi lha bøter, oppsigelser eller det som verre er, sier professoren som også tror innskrenkinger av ytringsfriheten vil bety fremvekst av voldelige undergrunnsbevegelser og konspirasjonsteorier.

