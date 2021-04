annonse

Til tross for at vi lever i en svært vanskelig tid synes de fleste her på berget å ta tingene med knusende ro. Stemningen er pro myndigheter og fiat valuta og mot handlinger som sikrer personlig frihet og uavhengighet.

Det at fiat systemet er sentralmaktens skjulte våpen går hus forbi. Det faktum at fiat systemet brukes til skjult beskatning synes å interessere de færreste.

Kritiske spørsmål til covid fenomenet slås hardt ned på. Samtidig slår sentralmakten fast at inflasjon er nærmest ikke eksisterende. Det er den rette tro. Politikere, akademikere og journalister sover i timen og bruker sin energi på å fordømme alle som ønsker å frigjøre seg fra dagens korrupte verden.

I dag står vi ved et veiskille hvor myndighetene må velge inflasjon for å dempe den negative effekten som høy gjeld representerer. Skjult beskatning er prioritet nummer én og med en sløv befolkning ser det ut til å gå bra.

Alle som vil ut av systemet blir møtt med mishagsytringeer. De som klamrer seg til sin personlige frihet møter motstand.

Det finnes tilfluktssteder for formue og sparing. Steder hvor motpartsrisiko elimineres. Gull og sølv er tradisjonelle trygge havner. Og nå har vi i tillegg bitcoin som setter ny rekord i US dollar i dag. Det som skjer er at smarte penger flykter fra fiat valuta verden til en sikker havn utenfor sentralmaktens rekkevidde. En bank i cyberspace. Et paradigmeskifte på høyde med det beste verden har sett.

