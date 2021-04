annonse

TV 2s USA-korrepondent Fredrik Græsvik ønsker ikke lenger være venn med Svein Østvik, bedre kjent som «Charter-Svein», etter at han brente munnbindet under en koronademonstrasjon i Oslo.

Det har kommet flere reaksjoner mot Østviks tilstedeværelse under koronademonstrsasjonen lørdag. Østvik brente coronamunnbindet og fortalte pressen etterpå at ting hadde gått for langt.

– Vi har et immunforsvar som tåler det meste. Nå sykeliggjør vi jo hele verden. At ingen reagerer på den sykeliggjøringen er utrolig, sa Østvik i et intervju med VG.

– Kommersielt ferdig

En av de som har blitt rasende på Charter-Svein er TV 2-journalist Fredrik Græsvik. I en rekke twitter-meldinger langer han ut mot 59-åringen og stempler han blant annet som dum.

Græsvik kommer også med advarsel mot Østvik i en av twitter-meldingene der han skriver at Østvik er «kommersielt ferdig med mindre han i løpet av et par døgn tar totalt avstand fra seg selv».

Tipper at han er kommersielt ferdig med mindre han i løpet av et par døgn tar totalt avstand fra seg selv. — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) April 11, 2021

Græsvik har fått en del kritikk i kommentarfeltet under den rasende tiraden mot Østvik.

TV 2-journalisten stempler mange av de som er uenig med ham for «idioter» fordi de ikke deler samme mening.

Græsvik har også henvendt seg direkte til Østvik i en av meldingene der han skriver at «vennskapet er avsluttet» på grunn av munnbind-brenningen.

Nekter å ta vaksinen

Østvik har blitt intervjuet med TV 2 i forbindelse med twitter-meldingen til Græsvik. 59-åringen er overrasket over reaksjonen fra TV 2s USA-korrespondent.

– Jeg synes det er veldig rart at han går til sånne sterke ting. Jeg ville kanskje sagt at jeg er helt uenig med deg Svein, og det ville jeg synes var helt flott. Det er slik det er i et demokrati. Vi kan være uenige, og vi kunne prøvd å komme videre.

– Men det er veldig vanskelig å komme videre når man angriper så hardt at man båssetter med en eneste gang, sa han til TV 2.

Østvik sa også til TV 2 at han går uten munnbind og at han «aldri i livet skal ta en coronavaksine». 59-åringen fortalte også at mye av det som kommer i mediene om coronaviruset er propaganda, og at han er skeptisk til vaksinepass.

Han la også til at han har fått mye kritikk, men også veldig mye ros og kjærlighet fra personer som er enige med ham.

