De røde partiene lover å investere kraftig i havvind i løpet av de neste ni årene for å oppfylle klimamålene.

Men NVE mener at ingen store havvindprosjekter vil være klare før etter 2030.

SV ønsker at havvind skal stå for store deler av energien til oljeplattformer fram mot 2030.

– På lengre sikt vil havvind spille en rolle i den norske kraftproduksjonen, men vi må være realistiske. At man skal kunne hente hele, eller store deler av, krafta som trengs for å elektrifisere oljeplattformer fram mot 2030 fra havvind, slik SV foreslår, er for eksempel komplett urealistisk, sier olje- og energiminister Tina Bru til Klassekampen.

Drømmen om det grønne skiftet og et utslippsfritt samfunn har fått vann på mølla når det gjelder havvind. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har vedtatt at havvind skal gi minst 3 Gigawatt (GW) strøm i 2030. De 1167 vindmøllene på land gir rundt 4 GW. Miljøpartiet de Grønne lover ti ganger mer havvind; hele 30 GW havvind i 2030.

Men NVE sier at havvind tar tid, lang tid

– Per nå er det ingen større havvindprosjekter som ser ut til å bli realisert før 2030, sier Ann Myhrer Østenby i NVE.

Østenby understreker at de ikke driver med politikk, men at de analyserer utviklingen av kraftmarkedet og på bakgrunn av det anslår at dette tar lang tid.

– Det er snakk om flere år med konsesjonsprosess. Og når prosessen er ferdig må jo prosjektet bygges. Byggingen tar cirka to år, avhengig av størrelsen på prosjektet, sier Østenby.

Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet mener at vi må definere utbygging av havvind som et strategisk samfunnsoppdrag.

MDG er klare for å slå på stortrommen.

– Vårt mål er ambisiøst, men det er det som må til om vi skal klare å hindre farlige klimaendringer og ta vare på framtida for barna våre, sier Arild Hermstad fra MDG.

