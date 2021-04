annonse

Ulrik, en 4 år gammel gutt, blir blind om ikke foreldrene selv skaffer mange millioner til operasjon. Totalt 1 500 personer har diagnosen RP i Norge.

Mange får ikke tilgjengelig kreftmedisin/behandling fordi det er for dyrt for Norge. Medisiner mot mange sykdommer er for dyre for Norge, så folk får avkortet livene sine uavhengig om de er barn eller voksne som har små barn. Antall barn som lever under fattigdomsgrensen øker i Norge.

Men Norge har penger nok. Siden 2008 har Norge bidratt med 23,5 milliarder kroner for å redusere avskogingen av tropisk regnskog. Norge deler ut 8,5 milliarder årlig til vel 15 EU-land. Kina har verdens største økonomi, men Norge har i perioden mellom 2013 og 2018 bidratt med 607 millioner kroner i bistand til landet, tallene etter 2018 er ikke tilgjengelige. Og da har jeg ikke nevnt støtten til Clintonfondet på hundrevis av millioner av norske skattekroner.

Utenriksministeren åpnet lommeboka påny i påsken og økte den utenlandske givergleden til hele 6,3 milliarder i humanitær hjelp. Norge har over en stortingsperiode brukt svimlende 280 milliarder på bistand – mer enn 52.000 kroner for hver eneste innbygger, hva pengene faktisk er brukt på, er i stor grad et ubesvart spørsmål.

De samme globalistene vil avvikle oljen som vil føre til at over 200.000 mennesker mister jobbene om noen år.

Kostnadene for elektrifisering av sokkelen vil kunne komme opp mot 8 000 kroner per tonn redusert CO2. Equinors anslag for elektrifisering av egne installasjoner ligger på rundt 50 milliarder kroner.

For globalister burde det være det samme om gassen brennes på en plattform i Nordsjøen eller i et annet land?

Mange kraftverk går på sparemodus for ikke å utløse en skatt, oppgraderinger og endring av lite formålstjenlige skatteregler for kraftverkene i Norge kan gjennomføres slik Demokratene vil.

Dette kunne spart oss for både penger og tapt natur/fauna i form av vindmølleparker som kun tjener folk som setter penger i skatteparadis, dette er penger fra norske støtteordninger til vindmøller, Det er gitt 2,6 milliarder kroner i støtte.

Globalismen er det mest destruktive for Norge. I globalismens øyne er alle følelser for fedreland fiendtlig. Om folk mister følelsen for sitt eget land, hva kommer etterpå?

Vi mener at norske myndigheters fremste oppgave er å sikre egen befolkning, før man hjelper andre. Det er ikke egoisme, det er sunn fornuft. Det er derfor jeg og Demokratene alltid sier Norge først!

