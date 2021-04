annonse

Tittelforsvarer Bayern München slo Paris Saint-Germain 1-0 på bortegress, men røk ut på bortemålsregelen i mesterligaens kvartfinale.

Det skjedde i en ekstremt intens kamp der resultatet slett ikke gir et fornuftig bilde av begivenhetene. Begge lag bød TV-seerne på stor underholdning, og framfor alt PSG-stjernen Neymar var uheldig – og litt udyktig – som ikke satte ballen i nota.

Like fullt tok PSG seg videre takket være 3-2-ledelsen fra første kamp i München. Eric Choupo-Moting skapte håp for Bayern da han kriget ballen i mål med hodet sent i første omgang, men det ble med det ene målet.

Like før kamerunerens scoring hadde superstjernen Neymar kommet nær mål ved to anledninger. Han skrudde ballen i tverrliggeren etter 37 minutter, og minuttet etter satte han ballen i stolpen etter å ha blitt frispilt av Kylian Mbappé.

Marginer

PSGs stjerneduo var en konstant trussel mot et skadeutsatt Bayern-lag. Mbappés fart og Neymars teknikk satte gjestene på prøve gang etter gang, men Bayerns dyktige keeper Manuel Neuer var på plass og ryddet opp når forsvaret ble utspilt – eller fikk hjelp av stolpene.

Neymars uflyt med centimeterne ble nesten komisk da han kom seg fri i Bayern-feltet sju minutter etter pause. Angel di Maria serverte ham på fem meters hold, men Neymar nådde akkurat ikke fram til ballen og fikk dermed ikke dyttet den over målstreken.

Bayern hadde også sine muligheter, om enn ikke like mange som PSG. Keylor Navas måtte ut i full strekk for å stoppe et skudd fra David Alaba like før pause. Kingsley Coman skapte ofte farligheter på venstrekanten, og Thomas Müller nærmet seg med et par avslutninger fra god posisjon.

Presset

I det hele tatt var det svært høyt tempo i kampen, og det førte også til mange overganger og sjanser.

Rundt midten av 2. omgang hadde Bayern koblet et grep om kampen, og tyskerne beleiret PSGs banehalvdel en liten periode, uten at det ga uttelling i form av mål.

Mbappé trodde han hadde punktert kampen da han hamret ballen i mål i det 78. minuttet, men han ble korrekt avvinket for offside. Derfra og ut handlet det mest om å forsvare seg for franskmennene.

Dommer Daniele Orsato gjorde seg upopulær i Bayern-leiren da han ti minutter før slutt ga Navas frispark i en situasjon der han løp inn i en lagkamerat. Og enda surere skulle det bli for laget som vant mesterligaen i fjor.

Bayern presset PSG voldsomt mot slutten, men klarte ikke å score målet de trengte. Dermed er den tapende finalisten fra 2020 klar for semifinale også i år.

