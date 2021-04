annonse

Håper å å fortsatt ivareta målet om å holde smittetrykket i samfunnet på et lavt nivå.

Fra 14. april utvides som varslet den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi håper at denne åpningen kan tilrettelegge for at man i flere bransjer kan unngå stans i virksomhet og pågående prosjekter, samtidig som åpningen er snever nok til å fortsatt ivareta målet om å holde smittetrykket i samfunnet på et lavt nivå, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Utvidelsen er uavhengig av bransje eller sektor. Unntaksbestemmelsen og utvidelsen er ment å være snever, og vil tolkes strengt, skriver departementet.

– Jeg er glad for at vi nå utvider denne unntaksordningen slik at flere strengt nødvendige personer kan komme til Norge. Det vil gjelde blant annet skuespillere og musikere eller profesjonelle idrettsutøvere. Det er viktig at vi greier å holde smittetrykket nede, men at vi også lykkes med å bidra til mest mulig aktivitet der det er mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

