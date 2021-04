annonse

annonse

Kreml liker ikke at Ukrainas væpnede styrker nå tar i bruk tyrkisk-produserte Bayraktar TB2 angrepsdroner mot separatister i Donbass-regionen i Øst-Ukraina.

Defense-blog melder at Russland er«veldig bekymret» for at disse dronene har dukket opp på himmelen over Donbass, ettersom de har vist gode resultater i kamp mot moderne russisk-produserte luftvernsystemer tidligere.

Den tyrkiske kampdronen har så langt tatt ut mer enn et dusin Pantsir-, Tor-, Osa-luftvernssystemer, samt minst hundre russiskproduserte stridsvogner og pansrede personellkjøretøy i konfliktene hvor den har blitt anvendt – inkludert i Syria, Libya og Nagorno-Karabakh.

annonse

– Det er opplagt at det ikke er noe å glede seg over at tyrkiske droner dukker opp et sted i Donbass, sa den russiske vise-utenriksministeren Sergei Ryabkov tirsdag.

– Tyrkias eksport av droner til forskjellige land er «et alvorlig tema», la han til.

Stor suksess

annonse

Bayraktar TB2, populært kjent som «Pantsir-jageren» er et taktisk dronesystem med lang rekkevidde. Dronen ble utviklet gjennom et joint venture mellom de tyrkiske våpenprodusentene Baykar Makina og Kale Group.

Dronen blir omtalt som «kronjuvelene» i Tyrkias drone-krigføringsarsenal, og kan vise til tusenvis av kampflytimer med stor militær suksess i konflikter fra Nord-Afrika til Kaukasus.

Innkjøp

Ukrainas væpnede styrker tok i bruk sine første Bayraktar TB2 bevæpnede droner allerede for to år siden.

I tillegg ble det rapportert i oktober 2020 at Ukraina forhandlet om å kjøpe ytterligere 48 Bayraktar TB2-droner fra Tyrkia.

annonse

Donbas

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474