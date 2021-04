annonse

annonse

NRK-programmet «Nytt på Nytt» skal i prinsippet være et satirisk underholdningsprogram med politisk brodd i alle retninger.

Fredag 26. april benket vi oss igjen foran TV. Under presentasjonen av gjesten på Pernille Sørensens lag, Shabana Rehman, kommer det fra programleder; «hun som ble fratatt statsstøtten – det var dessverre ikke Hege Storhaug!».

Ikke mange minuttene senere, under Vedums utspill om å sikre Norge 700 000 vaksinedoser på bekostning av fattigere land, sier Pernille: «Vi er jo vant til at Sylvi ikke har så lyst til å hjelpe dem som bor i fattige land!».

annonse

Slike ondsinnede sleivspark registrerer jeg stadig hyppigere. «Nytt på Nytt» er etter hvert ikke lenger et program for alle, men for dem som heier på den politiske venstresiden. De ovennevnte to sleivspark føyer seg pent inn i mønsteret og antipatien mot høyresiden, og spesielt mot FrP; et parti som i en årrekke var landets tredje største og sågar nest størst i en periode. I håpet om en balansert politisk satire følte jeg igjen dessverre å bli «Snytt på Nytt».

Innlegget er også publisert i Aftenposten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474