EUs legemiddeltilsyn åpnet før helgen granskingssak etter blodpropptilfeller i USA. Nå sier amerikanske myndigheter at de midlertidig stanser bruken av Janssen-vaksinen. Den er også kjent under navnet Johnson & Johnson.

Tilfellene som undersøkes, er av samme type som dem som knyttes til AstraZeneca-vaksinen: Blodpropper i kombinasjon med et lavt antall blodplater.

Legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC kommer tirsdag til å be om stans i vaksineringen på føderale sentre og be delstatene følge etter, melder The New York Times.

Legemiddeltilsynet EMA opplyste fredag at de har opprettet en såkalt signalsak der tilgjengelig informasjon om vaksinen undersøkes nærmere.

Over 4,8 millioner mennesker i USA har fått vaksinen.

Vaksinen til Johnson & Johnson skiller seg ut ved at kun én dose trengs for å bli fullvaksinert.

Den første forsendelsen med koronavaksine fra amerikanske Johnson & Johnson er nå på vei til Europa, opplyste en talsmann for EU-kommisjonen på mandag.

EU, Norge og Island skal etter planen motta 200 millioner vaksinedoser fra den amerikanske legemiddelgiganten i løpet av året, 55 millioner innen utgangen av juni, meldte NTB.

– De første dosene til medlemslandene gikk ut fra lager i dag, sa EU-kommisjonens talsmann Stefan De Keersmaecker mandag.

Det er ikke kjent hvor mange doser av den såkalte Janssen-vaksinen som er i den første forsendelsen, men ifølge Folkehelseinstituttet regner Norge med å motta de første 60.000 dosene denne uka.

