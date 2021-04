annonse

Mens BNP har falt, så har de rikeste tjent grovt.

– Under koronakrisen har Europas 100 rikeste til sammen tjent en million ganger mer enn gjennomsnittsinntekten i EU, sier professor i økonomi, Lucas Chancel til DN, og legger til:

– Samtidig som BNP falt med 7 prosent i EU, vokste formuen til de hundre rikeste europeiske milliardærene med om lag 344 milliarder kroner. I snitt har hver av disse milliardærene tjent 10 000 ganger mer enn gjennomsnittet.

Forskjellene har økt mye under virusutbruddet, og sosiale forskjeller er den viktigste saken for velgerne i årets stortingsvalg, ifølge Norstat.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har foreslått en solidaritetsskatt på pandemiens vinnere: Høytlønnede, formuende og svært lønnsomme selskaper.

– Norge er et av landene i verden som har hatt best forutsetning for å takle et økonomisk tilbakeslag, og det gjør det derfor enda mindre aktuelt å innføre en straffeskatt som dette, sier Linda Hofstad Helleland til DN, og gir en garanti:

– Høyre har absolutt ingen planer om å sende en ekstra skatteregning til norske bedrifter og norske arbeidstakere i kjølevannet av koronapandemien.

Jonas Gahr Støre vil ikke ta stilling til IMFs forslag. Han sier det haster med å få på plass et mer omfordelende skattesystem hvor de med vanlige og lave inntekter betaler mindre, og de med høye inntekter og store formuer betaler mer.

– En midlertidig solidaritetsskatt er ikke nok. Arbeiderpartiet vil sikre at skattepolitikken må bli mer omfordelende på permanent basis.

