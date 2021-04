annonse

33-åringen som er tiltalt for drapsforsøk mot flere personer, hevder han ikke så barnevognen.

Mannen er tiltalt for drapsforsøk på i alt sju personer etter at han 22. oktober 2019 kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo, skriver NTB.

Påtalemyndigheten mener at mannen bevisst forsøkte å kjøre på en mor som gikk tur med sine sju måneder gamle tvillinger liggende i en barnevogn og et eldre ektepar i Åsengata på Torshov.

– Jeg så ikke barnevognen, sa 33-åringen da han startet sin forklaring i Oslo tingrett onsdag.

Den tiltalte sa at han kun så det eldre ekteparet av fotgjengerne i Åsengata, og at han heller ikke så de to politimennene som han også er tiltalt for å forsøke å drepe.

– Jeg hadde null kontroll på den jævla bilen. Den var skutt i stykker, rambukka. Ikke sant, jeg svingte ikke opp på det jævla fortauet. Den hadde null kontroll, sa mannen, ifølge Spesialenheten.

Tiltalte har tidligere kun vært i et kort, innledende avhør med politiet dagen etter hendelsen. Siden da har han nektet å la seg avhøre.

