I dag er taket på kvoteflyktninger på 3000, Arbeiderpartiet sentralt vil øke antallet til 3500. Mens Bergen AP ønsker seg 5000 kvoteflyktninger.

– Dette har Kommune-Norge vist at de er i stand til. Det er god plass i Norge, sier Lubna Jaffery til NRK.

Jaffery er byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune. Hun har tidligere vært statssekretær og rådgiver for Arbeiderpartiet. Nå vil hun at Norge skal ta imot 5000 kvoteflyktninger i året.

– Norge bør ivareta de internasjonale forpliktelsene. FNs høykommissær ber Norge ta imot 5000, sier Jaffery.

Årsaken er at det kommer så få asylsøkere til Norge, og da vil hun heller øke antallet kvoteflyktninger. Hun sier at dette er sårbare mennesker og at de trenger vern. Hun mener også at det må være en forutsigbarhet for asylmottakene.

– Vi har sett flere steder at kommunene må bygge ned flyktningtjenesten for så å bygge opp igjen når det blir et år når mange kommer.

Vestland Ap og Vestland AUF stiller seg bak kravet til Bergen Ap. Arbeiderpartiet skal tar stilling til forslaget på landsmøte denne uken.

Høyres innvandringspolitiske talsmann Ove Trellevik sier til Nettavisen at økningen løser ingenting, bortsett fra Bergen Aps ønske å få en bedre samvittighet. Han sier at verdens utfordringer med 80 mill flyktninger løses ikke ved mer bruk av ressurser i Norge til å ta imot litt flere. Arbeiderpartiet går ofte høyt på banen om økte forskjeller, men innvandring er den størst årsaken til fattigdom.

