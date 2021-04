annonse

Bernie Madoff (82) ble dømt til 150 års fengsel i 2009 for omfattende bedrageri, svindel og hvitvasking av penger.

Han sa seg skyldig i å ha stått bak et verdensomspennende pyramidespill. Tusenvis investorer verden rundt tapte flere hundre milliarder kroner.

Madoff led av en nyresykdom og søkte om løslatelse i 2020, skriver Fox News. han skal da ha blitt gitt mindre enn 18 mnd å leve. Søknaden ble avslått av en dommer.

Ypperste finanselite

Før arrestasjonen og fengselsdommen var Madoff ansett en svært vellykket forretningsmann. Han var med på å utvikle teknologien som gjorde børsen Nasdaq mulig, og var styreleder for børsen. Det var også den tilliten som var med å føre investorer bak lyset.

Kjendiser som Steven Spielberg, Kevin Bacon og Sandy Koufax var i omgangskretsenm skriver NTB.

Stjal fra alle – ble ikke vist nåde

I mars 2009 erklærte Madoff seg skyldig, og sa han skammet seg og var svært lei seg for det han hadde gjort. Etter flere måneder i husarrest i toppleiligheten sin på Manhattan, ble han ført til fengselet i håndjern til applaus fra sinte investorer i rettslokalet.

– Han stjal fra de rike. Han stjal fra de fattige. Han stjal fra dem midt imellom. Han hadde ingen verdier. Han svindlet ofrene sine så han og hans kone kunne leve et luksusliv bortenfor all forstand, sa investoren Tom Fitzmaurice i sitt vitnemål.

Dommeren Denny Chin viste ingen nåde da han målte ut straffen til 150 år i fengsel.

– Her må det sendes et budskap om at Madoffs ugjerninger var ekstraordinært onde, og at denne typen uansvarlig manipulasjon av systemet ikke bare er en blodløs økonomisk ugjerning, men en som får svimlende menneskelige konsekvenser, sa dommeren.

