Black Lives Matter-grunnlegger Patrisse Cullors får hard kritikk etter oppsiktsvekkende kjøp.

Cullors har tidligere uttalt at hennes organisasjon Black Lives Matter er en marxistisk organisasjon.

Ifølge Daily Mail skal organisasjonen ha dratt inn over 760 millioner kroner i donasjoner i 2020. Det er usikkert hva disse pengene har gått til.

Men nå begynner mange å spekulere om de som sitter på toppen av Black Lives Matter er svindlere. Cullors har nemlig kjøpt et nytt hus for over 12 millioner kroner i Topanga Canyon, Los Angeles.

Black Lives Matter co-founder Patrisse Cullors has purchased a $1.4m home in a wealthy secluded area of Los Angeles. Cullors identifies as a communist & advocates for the abolishment of capitalism. https://t.co/FSfS4byowz — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 9, 2021

Hvitt nabolag

Ifølge Daily Mail er 88 prosent av de som bor i Topanga Canyon hvite personer. Kun 1,8 prosent er svart.

På sosiale medier hagler kritikken mot BLM-grunnleggeren.

Noen kritikere hevdet at det å bo i et så dyrt hus var i strid med hennes sosiale rettferdighetsoppdrag.

– Hun hadde mange muligheter for hvor hun bosette seg. Hun valgte et av de hviteste stedene i California. Hun vil ha sitt utvalg av hvite politimenn og hvite mennesker å klage på. Det er et valg, skrev journalisten Jason Whitlock på twitter.

Whitlock skrev i en annen twitter-melding at folk burde aldri bøye seg for disse «satanistiske djevelene». Han er selv svart.

Never apologize to these satanic MFers! Never. Stand your ground. Stand on truth. https://t.co/eEF9GBfjQX — Jason Whitlock (@WhitlockJason) April 13, 2021

Uro i BLM

En annen Twitter-bruker kalte Cullors et svindler og sa at hennes merkevare av ‘marxisme’ tilsynelatende inkluderte å kjøpe et hus til 12 millioner kroner.

Men Cullors har blitt tatt i forsvar av Twitter.

Fox News-anker Tucker Carlson fortalte under en program tidligere denne uken at Twitter hadde fjernet flere brukere som hadde lagt ut en link til en nettside som la ut bilder av Cullors nye million-palass, ifølge Daily Mail.

Patrisse Cullors grunnla Black Lives Matter med Alicia Garza og Opal Tometi i 2013, som svar på frifinnelsen av George Zimmerman, som drepte Trayvon Martin.

Det er uklart om Cullors blir betalt av organisasjonen, som for tiden er preget av dype splittelser over ledelse og finansiering.

