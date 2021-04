annonse

TV 2 melder at aktivister på sosiale medier presser Collagen Plus for å ha et samarbeid med munnbind-brenner Svein Østvik, bedre kjent som «Charter Svein».

Det har blitt en storm av kritikk etter at Østvik lørdag deltok på en demonstrasjon mot coronatiltakene og var blant dem som brant munnbindet sitt i en bålpanne foran Stortinget.

Det har kommet flere reaksjoner mot Østviks tilstedeværelse under koronademonstrsasjonen lørdag. Østvik brente coronamunnbindet og fortalte pressen etterpå at ting hadde gått for langt.

– Vi har et immunforsvar som tåler det meste. Nå sykeliggjør vi jo hele verden. At ingen reagerer på den sykeliggjøringen er utrolig, sa Østvik i et intervju med VG.

TV 2s Fredrik Græsvik var blant dem som fordømte Østvik:

Græsvik kom også med advarsel mot Østvik i en av twitter-meldingene der han skriver at Østvik er «kommersielt ferdig med mindre han i løpet av et par døgn tar totalt avstand fra seg selv».

Ser ut som om han kan vente lenge før han kan dra på charter igjen – i hvert fall hvis all oppfører seg som han. — Monika Dillschneider (@monika_psolba) April 10, 2021

Les også: Illsint Fredrik Græsvik avslutter vennskapet med «Charter-Svein» etter brenning av munnbind

Det ser ut som aktivister har tatt Græsvik på ordet og har begynt å gå etter Charter-Sveins næringsgrunnlag.

«Østvik har lenge vært en frontfigur for Collagen Plus, og dukker hyppig opp i TV-ruta og på nettet for å promotere kosttilskuddet,» skriver TV 2.

Og aktivister har begynt å kontakte Collagen.

– Deler Collagen pluss meningene til deres talsperson Svein Østvik? spør en bruker.

– Regner med at all reklame med Svein Østvik blir stanset umiddelbart. Siden det viser seg at han står for alt annet en god helse, skriver en annen.

Selskapet svarer på Facebook at uttalelsene under og etter demonstrasjonen er ytret av Østvik som privatperson, ikke som talsperson for Collagen Plus.

Til TV 2 forteller selskapet at de tar avstand fra uttalelsene.

– Vi er uenige i Svein Østvik sine uttalelser i forbindelse med demonstrasjonen 10 april. Vi har stor tiltro til at norske myndigheter tar de riktige avgjørelsene rundt ulike smitteverntiltak, og anbefaler alle å følge smittevernrådene fra norske helsemyndigheter, sier Aleksander Storvestre, som administrerende direktør i Nutriment AS, som eier Collagen Plus.

– Kommer dere fortsette samarbeidet med Østvik i lys av helgens demonstrasjon? spør TV 2.

– Vi har en avtale med Østvik som skal reforhandles til sommeren. Vi har ikke tatt stilling til om avtalen skal reforhandles, sier Strovestre.

– Har dere planer om å pause eller trekke reklamene med Østvik nå?

– Det er ikke planlagt noen nye reklamekampanjer med ham den nærmeste tiden, sier Storvestre.

Tilsvarende kampanjer mot annonsører har tidligere vært iverksatt mot Resett. Da har lesere kommet Resett til unnsetning gjennom donasjoner og tegning av abonnenement.

