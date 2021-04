annonse

– Det vi gjorde var at vi (CNN) fikk Trump ut.

Aktivistgruppejn Project Veritas er kjent for sine avsløringer av gigant-selskaper som Google, Facebook og Twitter.

Nå avslører Project Veritas som har sin tilhørighet på den konservative siden av amerikansk politikk hvordan CNN skal ha gått til krig mot USAs 45. president Donald Trump.

I et hemmelig opptak tilstår CNNs tekniske direktør Charlie Chester at kanalen drev en propagandakrig for Biden som presidentkandidat i valget i 2020, med mål om å underminere landets sittende president.

Det vi gjorde var at vi (CNN) fikk Trump ut. Det sier jeg hundre prosent og jeg tror hundre prosent at om det ike var for CNN, så vet jeg ikke om Trump ville blitt stemt ut, sier Chester på videoen.

Han fortsetter med å si at det var derfor han gikk til CNN og fortsatte med å vise til hvordan kanalen spekulerte i Trumps fysiske helse etter videopptak der han skalv på hånden. Han innrømmer for det skjulte kameraet at kanalen «lagde sin egen historie».

– Det var propaganda.

Se videoen her:

Samtidig viste CNN gjerne bilder av en joggende, sunn og frisk Joe Biden.

– Vårt fokus var å få Trump ut av kontorene, ikke sant? Uten å si det rett ut, det var sånn det var, ikke sant? Så det neste store vil bli å støtte opp om oppmerksomhet om klimaendringer.

På spørsmål om det kommer til å bli en fryktbaser kampanje, svarer han slik:

– Ja, frykt selger.

CNN har så langt ikke kommentert saken.

