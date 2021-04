annonse

annonse

Det ble nylig skrevet et leserinnlegg i Resett der tillitsvalgte i FrP fremstiller minipartiene på høyresiden som årsaken til FrPs nedgang. Hele innlegget bærer preg av null selvinnsikt og forståelse over egne feil. Det blir som når en alkoholiker bruker konas gnåling som begrunnelse for å slå henne.

Artikkelforfatterne drar frem målinger fra 2008 der FrP nådde en oppslutning på over 30 prosent som eksempel på at høyresiden må samles. Det faller imidlertid på egen urimelighet at FrP har gått fra ca. 30 prosent til rundt 10 prosent fordi vi nå har småpartier på høyresiden som til sammen ligger på 3-4 prosent på meningsmålinger. Småpartiene kritiserer FrP for å ikke føre skikkelig høyrepolitikk. Da er det ikke slik at de som ser seg enig i kritikken heller velger å gå til partier på venstresiden.

Les også: Lan Marie og Listhaug i ordkrig om det norske drømmesamfunnet (+)

annonse

FrP har snarere ødelagt for seg selv – og det helt på egenhånd. Det ville ikke vært noen småpartier på høyresiden om FrP hadde gjort jobben sin. Liberalistene, Demokratene og Partiet De Kristnes eksistens er et direkte resultat av fallende tillit til FrP. Tillitssvikten kom naturligvis før småpartiene.

Jeg kjøper heller ikke argumentet om at et størst mulig FrP nødvendigvis er det beste for landet. Målet bør ikke være et stort FrP, men en slagkraftig høyreside. Det første trenger naturligvis ikke bety det andre, slik artikkelforfatterne ser ut til å tro. Enten FrP har ligget på 30 eller på 15 prosent på målinger, har resultatet vært få gjennomslag målt opp mot forventningene partiet har gitt velgerne. Det er her essensen i FrP-kritikken ligger. Partiet har mistet troverdighet fordi de ikke har gjennomført det de har sagt de skulle:

De har ikke levert på økonomi og næringsliv. Med FrP i regjering har vi fått skattekutt på 34 milliarder, noe som hjelper lite når avgiftene har økt med mange milliarder, når bompenger er økt og ikke minst når statsbudsjettet har økt med rundt 50 %(!) over 8 år. Økningen er altså nesten like mye som hele Finlands statsbudsjett, på ca. like mange innbyggere. Og dette under bare én regjering! Alle de pengene blir omsider hentet inn fra befolkningen. Det lille vi har fått i skattelette nå, står på ingen måte i takt med de 500 mrd som må hentes inn senere. Den økningen i offentlige utgifter vi nå har opplevd er helt uvirkelig, selv i et historisk perspektiv.

annonse

Til svar får vi da som regel at “det er ikke mulig å få gjennomslag for alt”. Det viktigste er at vi går riktig retning. Men vi går ikke riktig retning. Vi har tvert imot opplevd en større økning i statens regulerende og økonomiske omfang under de blå-blå. Vi har aldri hatt et større byråkrati, flere bompenger, større offentlig sektor, og vi har svært liten vekst i privat sektor med et tilsvarende regulært næringsliv.

Det er også svært ironisk at det i meningsinnlegget trekkes frem at FrP har stor takhøyde. Samtidig har vi bare det siste halvåret sett ekskludering og masseutmeldelse av nasjonalkonservative etter at den gang fylkesleder i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, ble presset ut nettopp fordi han sådde tvil om Jensens partilederverv. Tilsvarende skjedde med den liberalistiske lokallagslederen Silje Flaten Haugli, etter at også hun stilte spørsmål ved lederkandidaten Sylvi Listhaug.

Både de konservative og de liberalistiske opplever at det nettopp er for lav takhøyde i FrP. Det er ikke en fraksjon som går etter den andre, det er et systematisk problem med regelrette borgerkrigtilstander. Tillitspersonene virker derimot til å mene at den gode gamle taktikken med å gjenta en løgn mange nok ganger vil gjøre det til en sannhet, noe vi også ser fra andre sentrale personer i partiet som offentlig nekter for at det finnes noen som helst splittelse i partiet, selv om dette har vært allmennkunnskap siden 90-tallet. Å påpeke at det er politiske uenigheter i partiet, og at lederskikkelser trenger å være samlende, skal visst være noe som får deg utstøtt.

Det er kanskje ikke så rart at partiet sliter med troverdighet.

Artikkelforfatterene mener at utbryterne av FrP, med en sannsynlig referanse til blant annet Per Sandberg i Liberalistene, og Geir Ugland Jacobsen og Kent Andersen i Demokratene, nå motarbeider partiet gjennom å fremme andre partiers politikk. Å være så blottet for selvinnsikt, å skylde på alle andre istedenfor å fokusere på å gjenopprette egen troverdighet, er et sterkt sykdomstegn som tyder på at vi vil se en ytterligere fallende trend for FrP, med tilsvarende vekst blant Andre-partiene.

Hvor er incentivet til forbedring om en kan føre en tilnærmet sosialistisk politikk som venstresiden og samtidig ha seg totalt frabedt noen form for negativitet når folk reagerer på at de faktisk stemte på noe helt annet enn hva de har fått?

annonse

Les også: NRK-komiker i hatsk utveksling i Listhaugs kommentarfelt: – Jeg forstår ikke tilbakestående (+)

Jeg er enig i at vi trenger en sterk høyreside. Vi trenger også et sterkt FrP som kan gjennomføre praktisk politikk. Men når partiet viser så lite ryggrad som de har gjort de siste par tiårene, da er det også tydelig at vi trenger noen som holder det i øret. Uten presset om å miste velgere og medlemmer til ytterkantene, vil alltid partiene trekke seg inn mot sentrum. Makt og innflytelse er alt store partier forstår.

Småpartiene har en annen rolle enn FrP. Vi tar verdikampen. Der FrP baserer sin politikk på holdninger som allerede eksisterer i det politiske landskapet, arbeider vi for å utvikle og forme befolkningens verdier. Vi kan stå fjellstøtt for det vi mener, selv om det er radikalt eller upopulært, fordi vi har mindre å tape. Vi trenger ikke konkurrere om sentrumsvelgere fra AP og SP for å få innflytelse, slik FrP må.

Småpartiene på høyresiden er ikke bare bra for å til enhver tid presse samfunnsdebatten og befolkningens politiske syn til høyre, men også som vaktbikkjene som passer på at FrP faktisk fører høyrepolitikk. Derfor bør du stemme utenfor de etablerte Stortingspartiene til høsten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474