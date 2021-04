annonse

– Importsmitten er hovedgrunnen til smittebølgene, mener Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug.

Regjeringen manglet en plan for å begrense og hindre importsmitte høsten 2020, konkluderer Koronakommisjonen. Regjeringen lagde regler for arbeidsreisende uten gode systemer for å kontrollere at de ble fulgt.

De peker blant annet på at det manglet systemer for å registrere reiser over grensen. Registreringer ble gjort med penn og papir i starten.

Kritisk

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener kommisjonens rapport viser at regjeringen ikke har hatt kontroll på importsmitten.

– Importsmitten er hovedgrunnen til smittebølgene, og mye smitte kunne vært unngått dersom vi hadde hatt kontroll på grensene. Når regjeringen endelig innførte strengere innreisekrav, så slår kommisjonen også fast at det manglet verktøy for å gjennomføre disse kravene, sier hun.

– Det er helt tydelig for meg at kommuner som Ullensaker og Halden ikke hadde noen forutsetninger for å håndtere store deler av importsmitten på grensene våre alene. De burde fått langt mer støtte, og staten burde tatt et større ansvar, fortsetter Frp-nestlederen.

