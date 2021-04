annonse

Jeg ville gjerne finne igjen et intervju med Kamzy i dag, og gjorde et google-søk på «Kamzy sint», fordi jeg husket at hun hadde uttalt i intervjuet at hun var sint. Og jammen har Kamzy vært ganske mye sint og rasende. Hele første side med treff på søket handler om Kamzys sinne og raseri i ulike artikler.

Og hvorfor er det noen grunn til å trekke frem dette akkurat nå? Vel, AUF ønsker at det skal opprettes en ny offentlig kommisjon som skal ta et endelig oppgjør med 22. juli, og slik jeg oppfatter Kamzy, er hun en av dem som ivrer for at ansvaret for 22. juli skal plasseres et sted. «Hatet oppstår ikke i et vakuum, det kommer fra et sted», hevder både hun og mange AUF’ere.

Det ser ut til å være et grunnleggende trekk ved oss mennesker, at vi veldig gjerne vil gi skylden til dem vi misliker når enkeltpersoner eller mindre grupper av mennesker begår terror eller andre grusomme handlinger mot oss eller våre. Vi kan liksom ikke slå oss til ro med at de som begår terror eller massedrap mot oss egentlig har skylden alene.

Og den aller enkleste forklaringen, og det som ligger aller nærmest for mange, er selvsagt å peke på dem som har meninger som ligner på terroristens når de skal legge ansvaret på noen. Og så enkelt kan vi gjøre det for oss selv, når en terrorist har meninger som ligger langt unna våre egne. Om terroristen er mot innvandring, må det selvsagt være alle de andre som er mot innvandring som er medskyldige, og som har trigget terroristen til å drepe folk.

Men er det virkelig så enkelt? Er alle innvandringsmotstandere medansvarlig når det klikker for en enkelt innvandringsmotstander og han bikker helt over i galskapen og innbiller seg at han vil få støtte og beundring når han slakter ned dem han anser som ansvarlig for at Norge har blitt et multietnisk samfunn?

Gjør det å være kritisk til Norges innvandringspolitikk virkelig folk som ellers er motstandere av alle typer voldsbruk til medskyldige når en enkelt person i selvbeundrende, grandiose frelser-tanker setter seg fore å drepe for fote for å endre historiens gang?

Det er denne logikken som synes å være herskende hos en god del AUF- og Ap-folk, og når det etterlyses et endelig oppgjør med terroren 22. juli, så ser det ut som om det de egentlig ser for seg, er at ansvaret for den grusomme terroren skal legges på deres politiske motstandere – på alle dem som ikke ønsker at Norge skal bli et multietnisk samfunn, og alle dem som har vært talsmenn for å ikke åpne Norges grenser i den grad som har skjedd, og som har resultert i at av vår befolkning på 5 mill., er opp mot 1 mill. av utenlandsk opprinnelse.

Men hva har så dette med Kamzys sinne og raseri å gjøre? Jo, jeg vet ikke hva hun selv vil si om opprinnelsen til hennes voldsomme raseri, som blir verre og verre for hvert år som går, ifølge henne selv. Men jeg er fristet til å spørre henne: Hvor kommer raseriet ditt fra, Kamzy? Hvem vil du legge skylden på for at du er så sint? For i likhet med hat, så kommer vel også raseriet ditt fra et sted?

Men kan det faktisk være slik at sinnet til Kamzy kommer innenfra? Innenfra hennes selv? I frustrasjon og ergrelse over noe hun ser i samfunnet som hun har sterk antipati mot? Og er det faktisk ikke sånn med de fleste av oss som er politisk engasjerte? Vi ser trender og utviklingstrekk i samfunnet som vi overhodet ikke ønsker og absolutt ikke sympatiserer med, og så blir vi ergerlige, irriterte og ja, kanskje sinte?

Kanskje burde vi forvente at en person som er både sint og rasende og blir sintere for hvert år som går, muligens kunne ha en viss forståelse for at også andre mennesker kan bli like rasende fordi samfunnsutviklingen går en helt annen vei enn det de selv ønsker?

Og kan det faktisk være at grobunnen for terroristens raseri faktisk er hans egen stadig voksende irritasjon, hans oppgitthet og raseri som i en syk manns hjerne bikker over i storhetsvanvidd og frelsertanker?

Jeg tror de aller fleste edruelige mennesker innser at det overhodet ikke finnes noe grunnlag i f eks FrPs ideologi til støtte for massedrap. Å påstå at massemorderen fant det ideologiske grunnlaget for å slakte AUF’ere i FrPs innvandringspolitikk, er så overforenklet og amatørmessig, at samfunnet bør avvise slike enkle tanker umiddelbart.

Jeg vil hevde at det faller seg altfor enkelt å legge medansvar på dem man selv misliker når fryktelige hendelser rammer samfunnet. Og når Ap og FAU opplever antipati for sin politikk, er de altfor snare, etter min mening, til å legge skylda på sine kritikere for antipatien. Hva med å heller se på sin egen opptreden, sine egne ytringer og sin egen politikk, når de skal peke på hvem som har ansvaret for at de mislikes?

Vi så det samme etter den svært mye omtalte Facebook-ytringen til Sylvi Listhaug, der hun hevdet at Ap heller støttet terroristenes rettigheter enn å ville beskytte nordmenn. I tiden etterpå dukket det opp mye hets mot AUF og Ap på sosiale medier. (Jeg er selvsagt mot all trakassering og all hat ytringer!) Men deres forklaring var selvfølgelig den mest nærliggende for dem: Det var Listhaugs FB-melding som utløste hetsen. Men var det så enkelt? Eller kan det være at det faktisk var den voldsomme reaksjonen Listhaug ble møtt med som trigget hetsen?

Kan det være at folk som faktisk var enig med Listhaug lot seg hisse opp av at AUF og Ap gikk til de voldsomste angrepene på Listhaug vi har sett i moderne tid og beskyldte henne for å «pisse på» AUF, og i ren ondskap ønsket å gjenopplive AUF’ernes lidelser og dødsangst mens massedrapsmannen gikk rundt og slaktet dem ned? Beskyldningene var ytterst grove! Det var ikke grenser for hvor mye ondskap som ble utøst over Sylvi Listhaug i disse dagene, både fra Ap, AUF og ikke minst KRF’s Hareide. Selv var jeg nærmest i sjokk over hvor mye hat vi var vitne til i de dagene. At hennes utsagn faktisk kun gjaldt en helt konkret politisk sak og ikke hadde noe som helst med terroren 22. juli å gjøre, var det visst ingen som tenkte på. Men det var jo faktisk akkurat det som var tilfelle.

Har det slått Ap og AUF at det faktisk var de selv som vakte raseriet hos folk som sympatiserte med Sylvi Listhaug og FrP med sin egen ondskapsfullhet og fikk noen av dem til å ty til sjikanøse meldinger? Se, den tanken har selvsagt ikke slått dem. Det blir rett og slett for komplisert og krever en så stor grad av selvinnsikt, at de fleste rett og slett ikke er i stand til å tenke så kompliserte tanker. For en AUF’er og en Ap’er er det selvsagt aldri deres egen skyld at noen føler sterk antipati eller endog raseri eller hat mot dem, det er alltid noen andres skyld. Så enkle er de fleste mennesker, dessverre.

Politikker er nå en gang slik at man kan risikere å vekke folks raseri ved å fremme saker som noen ikke liker, eller for å si at noen sterkt misliker. Enhver politiker bør innse at han/hun selv faktisk kan være den som trigger både antipati og hat fra enkelte velgergrupper fordi noen føler at det er de som må lide for at et parti skal gjennomføre sin politikk. At velgere som er sterkt mot innvandring, blir sinte på Ap når de føler at Ap eller AUF går inn for å åpne grensene for fri innvandring, må Ap bare akseptere. Slik er verden. Og dersom en psykisk syk mann som lider av storhetsvanvidd og grandiose frelsertanker om seg selv gir seg til å plaffe ned AUF’ere, så blir det helt meningsløst å lete etter syndebukker i andre demokratiske, ikkevoldelige partier som er av en annen politisk oppfatning. Det er komplett urimelig å gi ikke-voldelige mennesker som aldri har tatt til orde for vold skylden for massedrap.

Og de som opplever å bli sintere og sintere for hver dag som går, burde kanskje være de første til å innse at sinnet mot samfunnsutviklingen faktisk kan komme inne fra dem selv? Eller har alltid noen andre skylda?

