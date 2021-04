annonse

Myndighetene har håndtert pandemien godt, men det er kritikkverdige forhold, særlig ved beredskapen, konkluderer Koronakommisjonen.

– Kommisjonens vurdering er at myndighetene samlet sett har håndtert pandemien godt, men granskingen har også avdekket kritikkverdige forhold, særlig ved beredskapen, sier lederen for Koronakommisjonen, Stener Kvinnsland.

Etter et år med pandemi er Norge blant landene i Europa som har lavest dødelighet og som er minst rammet økonomisk, slår kommisjonen fast.

Men det kommer også kritikk i rapporten.

Ikke forberedt

Regjeringen var ikke forberedt da pandemien slo til.

– Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Det er en alvorlig svikt at de likevel ikke var forberedt da covid-19-pandemien kom, sier Kvinnsland.

Ansvarsfordelingen mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og FHI har framstått som uklar under håndteringen av pandemien, konkluderer kommisjonen ifølge NTB.

Importsmitte

Regjeringen manglet en plan for å begrense og hindre importsmitte høsten 2020.

– Regjeringen lagde regler for arbeidsreisende uten gode systemer for å kontrollere at de ble fulgt, sier Kvinnsland i innledningen til rapporten.

De peker blant annet på at det manglet systemer for å registrere reiser over grensen. Registreringer ble gjort med penn og papir i starten, skriver NRK.

Onsdag ble det også klart at statsministeren har bedt kommisjonen om å fortsette sitt arbeid med å evaluere pandemihåndteringen også etter at rapporten nå er levert inn, meldte NTB.

– Vi er ennå ikke ferdige med pandemien. Derfor er det naturlig at kommisjonen leverer en sluttrapport. Det vil også være temaer hvor læringspunktene først kan trekkes senere, sa Solberg.

Kommisjonen ble oppnevnt 24. april 2020.

