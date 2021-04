annonse

Hvorfor har norske politikere og politiet over flere tiår importert og akseptert en fullstendig uakseptabel islamsk voldskultur?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har over tid gjennomført utallige demonstrasjoner mot at Norge gradvis islamiseres.

Voldsaggresjon

Disse lovlige ytringsmarkeringene fra SIAN har nærmest uten unntak eskalert og resultert i et ufattelig islamsk voldsregime og grov vold mot SIANs støttespillere, og ikke minst overfor politiet.

Resett har flere ganger kommentert og beskyttet ytringsfrihetens verbale og fysiske voldelige overgrep, også sett i relasjon til SIANs lovlige demonstrasjoner og ytringer.

Hver gang SIAN har forsøkt å avholde en av sine godkjente demonstrasjoner, har disse etter kort tid blitt stoppet av politiet. Dette begrunnet av frykt for sikkerheten til alle involverte, samt nærmiljøet.

Et hederlig unntak i så måte, var da SIAN i fjor avviklet en lovlig demonstrasjon på torget i Hamar, hvor Resett var til stede.

Stedlig politi var særdeles godt forberedt, hadde full kontroll og den minste motstand overfor arrangementet ble regelrett «knust» og håndtert i startfasen på en politimessig fremragende og håndfast måte.

Drammen

I forbindelse med SIANs demonstrasjon i Drammen, har jeg sett og gjennomgått utallige videoklipp relatert til de ufattelige mange voldsepisodene mot politiet som er fanget opp og avdekket. Jeg har også snakket med Resetts folk som var til stede og observerte og dekket hendelsene.

Her utviklet det seg etter hvert svært mange voldelige situasjoner som politiet der og da verken var forberedt på eller mestret.

Når jeg har sett igjennom mange av de videoklippene som florer på nettet relatert til denne lovlige demonstrasjonen, er mitt første spørsmål: Hvorfor har vi et totalt fraværende, handlingslammet og flyktende politi?

Mot politiet ble det ifølge politiets operasjonsleder Andre Kråkenes, kastet kilovis med egg, poteter, tomater samt en mengde stein. De mange videosnuttene stadfester det samme.

Dernest, etter å ha sett flere videoer, er det utvilsomt åpenbart at så å si alle voldsovergrep og krenkelser er utført av personer med utenlandsk bakgrunn.

Ovennevnte handlinger er svært alvorlige overfor vårt demokratiske lovlige «maktsystem». Vold overfor politiet er uakseptabelt! Hvor lenge skal vi finne oss i og akseptere denne negative destruktive voldelige importerte utviklingen?

Til tross for at den voldelige massesuggesjonen og at situasjonen var fullstendig ute av kontroll på Drammens torg, ble kun fem av SIAN sine motdemonstranter, av utenlands opprinnelse, pågrepet og innbrakt av politiet. Fire av disse var mindreårige, og ble raskt overlatt til sine foresatte.

I tillegg ble ti personer bortvist fra Drammen, opplyste politistasjonssjef Øyvind Aas i en pressemelding.

Mye sterkere innsats fra politiet ville vært det fornuftige. Her må man sette seg i respekt. Man kan ikke tillate at ungdom truer og håner politiet, og sparker i politibiler uten at det gripes inn.

Resett er informert at hele seansen på Drammen torg ble overvåket via politiets droner. Istedenfor der og da øyeblikkelig å arrestere voldsmennene, besluttet politiledelsen at de det her gjelder i ettertid muligens kan innkalles (på bakgrunn av drone-bilder) for en senere straffereaksjon relatert til en gjenkjennelse uti fra et «dronebilde».

Det er vel og bra, men det det er påkrevd å ta kontroll over situasjonen der og da. Utenfor sperringene virket det som om politiet hadde svært liten kontroll på det skjedde blant motdemonstrantene. Man så folk bli jaget og slått som måtte reddes fra virkelig farlige situasjoner av andre publikummere. Sivilt politi var på plass, men virket å være for få.

Vi står overfor en voldskultur som var ukjent i Norge inntil for kort tid siden. Nå må norsk politi våkne opp til utfordringen og sette seg i respekt.

