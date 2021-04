annonse

Flere steder blir nok stoler og bord satt ut på fredagen når den nasjonale skjenkestoppen oppheves for utesteder med matservering. Riktignok er det fortsatt stopp for skjenking og servering i noen kommuner, blant annet Oslo. Men andre steder kan den vakre vårsolen for første gang i år nytes utendørs på restauranter.

Solvegg i nord

I Nord-Norge kan befolkningen legge bak seg snøværet som nok en gang har overrasket landsdelen og som gjerne kommer en tur på våren. Til helgen kommer det deilig, varmere vær og flott sol.

– Lørdag blir det opphold og ganske fin sol både i Nordland og Troms. Mens søndag blir det deilig sol i hele Nord-Norge, sier vakthavende meteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt.

Hun lover også plussgrader mange steder.

– Hvis man finner seg en solvegg, kan det gå fint å sitte ute hvis man kler seg og tar med tepper, sier hun.

Kryper oppover

I Trøndelag blir det også deilig og varmt i solveggen denne helgen. Fra fredag blir det fralandsvind og god sol i hele Midt-Norge.

– Det blir ordentlig fint. Og temperaturene kan komme opp i rundt ti grader, sier meteorologen.

På Vestlandet blir det fint allerede fra torsdag. Kanskje det blir litt skyer fredag, men det blir opphold og rolige vindforhold. Temperaturene kryper oppover og kan fort bli rundt 13 grader.

– Det blir litt avhengig av skydekket, men det ser ganske fint ut, sier Eikill.

Godværet holder seg både lørdag og søndag med opphold og lettskyet himmel. Rogaland er det eneste området som kan få litt mer skyer.

15 grader i sør

Østafjells blir det veldig deilig og varmt i helgen. Temperaturene kan fort komme opp mot 15 grader.

– Man må likevel krysse fingrene. Det kommer veldig an på skydekket. Hvis det kommer nedbør på kysten blir det kjøligere, sier meteorologen. Hun understreker at prognosene for Østlandet og Sørlandet er veldig usikre.

Torsdag er den sikreste dagen med godvær. Fredag blir det lettskyet, mens det lørdag kan komme flere skyer. På kvelden på lørdag kan det også komme noen dråper.

Framover er det usikkert om det fine været som treffer hele landet denne helgen, vil holde seg. Høytrykket vil trolig bli erstattet av ny nedbør, som først kommer inn i vest neste uke og som etter hvert trekker nordover.