annonse

annonse

Politisk redaktør i Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, er kritisk til norske lover som gir SIAN rett til å demonstrere midt i en pandemi

– Opptøyene i forbindelse med den islamfiendtlige organisasjonen SIANs markering lørdag formiddag, som fikk Strømsø sentrum til å ligne en krigssone, er noe av det tristeste som har skjedd i Drammen på flere tiår, skriver hun i Drammens Tidende.

Hun mener at SIAN kom til Drammen, midt i en smittebølge, kun for å provosere.

annonse

Les også: Bråk og arrestasjoner under SIAN-demo i Drammen

– Det er hele konseptet til SIAN. De ble strengt anbefalt å droppe markeringen av hensyn til den høye smitterisikoen, men nektet å lytte til rådene fra kommunen. Så langt strakk altså samfunnsansvaret seg til denne ytterliggående gruppen.

Bakken føler det er trist fordi SIAN burde stått og messet sitt «absurde islamhat» til et folketomt torg.

annonse

– At pandemitrøtt ungdom opplever at det endelig skjer noe i byen og hisses opp av trusselen om at koranen skal brennes, kan forklare massesuggesjonen som oppstår. Volden, slagsmålene og steinkastingen som følger, kan imidlertid ingen forsvare, skriver hun.

Les også: Bråk under SIAN-demo: – Jeg tror mange foreldre ville blitt sjokkert over aggresjonen

Hun ser også et paradoks i at politiet på den ene siden ikke kan stoppe et arrangement og begrunne det med risiko for vold og opptøyer – fordi det vil regnes som forhåndssensur, mens de på den andre siden planlegger en massiv beredskap basert på den samme kunnskapen.

– Politiet vil foreløpig ikke si hvor mye penger de bruker på sikkerhet, bemanning og etterretning i forbindelse med Sian-markeringene i Drammen. Men vi snakker om enorme summer. Og årets turné har bare startet. Neste uke skal de til Sandvika, før de dukker opp i Oslo og dernest Hønefoss. Og neste år er det på’n igjen, beklager hun seg.

Det alle spør seg om nå: «Hvordan i all verden kan en slik demonstrasjon tillates, midt i en pandemi?» skriver redaktøren.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse