Før kunne jeg høre på radio under lengre kjøreturer. Det har jeg omtrent sluttet med.

NRK Radios platte 24 timers underholdningskonsept med to hjernedøde pratehoder i tyve-årene som tror de er morsomme med rumpevitser og lange fortellinger om ørevoks, kroppsvæsker og andre ting som måtte falle dem inn blir for kjedelig i lengden.

Det er nesten så det er en befrielse med DAB (nok en vanvittig offentlig feilinvestering til flere hundre millioner) som stadig faller ut i Norges mange tuneller og veiskjæringer. Om jeg trodde på konspirasjonsteorier ville jeg sagt at hensikten med NRKs underholdningsavdeling må være kollektiv hjernevask. Jeg kom imidlertid i skade for å høre på morgennyhetene herom dagen. De er så woke og politisk korrekte at man skulle tro det var statskanalen i gamle DDR. Det var to hovedoppslag.

NRK: Som en følge av redusert innvandring under koronapandemien går nå folketallet i kommunene ned og det kommunale tilbudet svekkes. BUDSKAP: Innvandringen må opp så snart som mulig slik at det kommunale tilbudet kan opprettholdes.

NRK:En etiopisk kvinne i ei bygd i et av våre dalfører hadde startet kafe i en nedlagt Joker-butikk. BUDSKAP: Integrereringen fungerer topp. Innvandrere beriker lokalsamfunnet og bidrar til fellesskapet.

Dersom jeg ikke visste bedre kunne jeg jo trodd på dette. Men realiteten er jo at innvandringen er en (enorm) utgiftspost i statsbudsjettet – som NRK kan eller skal bortforklare.

Innvandringen koster flesk, men som en følge av de statlige etableringstilskuddene for at kommunene skal motta innvandrere blir det en inntekt for distriktskommuner og asylbaroner og arbeidsplasser for sosionomer og andre i offentlig sektor. Det skaper selvsagt sin egen etterspørsel. De fleste innvandrere flytter så snart de kan til diasporaene i Oslo og storbyene, men da har også etableringstilskuddene tatt slutt.

Distriktskommunene får inntektene fra staten og slipper å ta utgiftene til integreringen. Staten, dvs. vi andre, sitter igjen med regninga. På denne måten er innvandring snedig gjort om til distriktsstøtte. Det er forøvrig samme trikset statens subsidiering av vindkraftutbyggingen bygger på. Penger i sekken for grunneiere, kommuneadministrasjon og tyske investorer. Til helvete med fellesgodet norsk natur.

Jeg gremmes.

