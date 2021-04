annonse

For å sette det på spissen: Mye tyder på at Erna Solberg er i ferd med å avlive rettsstaten, utslette nasjonalstaten og innføre et diktatur etter modell av Klaus Schwab og Xi Jinping.

I alle fall er det i dag mulig å oppleve ting i Norge som i min ungdom ville ha vært helt utenkelig, og det uten at pressestøttemediene reagerer.

Ta for eksempel min burundiske kone, som ble revet ut av senga i 2015 for å bli tvangsdeportert, midt under borgerkrigen i Burundi, sannsynligvis fordi Erna Solberg ville rydde plass til flere syrere. Men dobbeltspillet var godt synlig: På UDs hjemmeside ble det advart mot å reise til Burundi, fordi det var utrygt, mens UDI sa at det var trygt å bli deportert til Burundi.

Denne åpenbare selvmotsigelsen, fra samme avsender på samme tid, ligger fremdeles til vurdering i Justis- og Beredskapsdepartementets lovavdeling – og der tror jeg den kommer til å bli liggende.

Men så, etter seks års forhandlinger med norske myndigheter og ett års Corona-separasjon, fikk min kone endelig lov til å komme tilbake til Norge, om morgenen den 9. april i år. Gleden var stor.

Hun hadde da testet negativt for en uspesifisert variant av et eller annet Coronavirus to ganger i løpet av like mange dager, men hun ble for alle tilfellers skyld testet enda en gang ved ankomst.

Men gleden over å se henne igjen ble kortvarig. Politi og vektere tok henne i arrest og førte henne forbi meg og rett inn i en ventende buss som skulle til et såkalt karantenehotell. Jeg innvendte at vi på forhånd hadde informert dem om at vi skulle ha hjemmekarantene (som er mye mer effektivt), men det ble avvist uten begrunnelse. Jeg ba dem om en lovhjemmel, men det kunne de heller ikke gi meg. I stedet sa de at «Regjeringen har bestemt», og at årsaken var «av smittevernhensyn».

Hvorfor hun ble utvalgt til å sone på denne måten mens andre bare kunne reise hjem, kunne de heller ikke svare på, og ei heller visste de hvem som sto bak vedtaket. Til slutt ble jeg avkrevd 4.000 kroner for å betale gildet, og måtte deretter reise hjem igjen, alene.

La meg først kommentere Regjeringens påstand om at hensikten med å internere min kone har vært “smittevern”: Denne forklaringen holder ikke vann, fordi de bare internerer passasjerer som har vært på “unødvendige reiser”, og virus smitter uansett om reisen har vært nødvendig eller ei.

Hadde motivet vært smittevern, burde i så fall alle interneres, eller pålegges hjemmekarantene. Ergo har Erna Solberg helt andre motiver enn hun gir uttrykk for. Her anbefaler jeg Professor Janne Haaland Matlarys utmerkede debattinnlegg i Aftenposten av 6. april i år.

Så, var reisen hennes «unødvendig» da? Nei, det var den heller ikke. Det var ikke min kones påfunn å reise ut og inn av Norge – det var på UDIs initiativ at hun reiste, begge gangene. I vedtaket fra UDI av 3. mars i år står det «Du må reise til Norge innen 6 måneder» og at «Du kan reise til Norge nå».

Så hvordan er det da mulig å kalle dette en «unødvendig reise», og så straffe oss ved å belaste oss økonomisk for en internering som vi ikke ønsker, i stedet for å la oss bo hjemme slik vi ba om?

Eller med Haalands ord: «Parallellen logisk sett er fangen som må betale for sin egen kule.»

Min kone har heller ikke brutt noen lov ved å komme tilbake, men likevel blir vi bøtelagt. I tillegg kan dommen ikke appelleres, kriteriene er uklare og lovhjemmelen er ukjent for politiet.

Dersom det ikke har vært et uannonsert statskupp bak kulissene i løpet av den siste uken, bør det være mulig å avkreve Regjeringen en lovhjemmel for interneringen med en begrunnelse som holder vann. Og i motsatt fall bør min kone vederlagsfritt bli transportert til sin norske hjemmeadresse for å gjennomføre resten av karantetiden sin der, og få refundert boten.

Men når jeg ser den autoritære, maktberusede og selvhøytidelige minen til Bent Høie, så tviler jeg på at noe av dette kommer til å skje. Sannsynligvis vil overgrepene bare øke i omfang.

Spørsmålene er likevel formidlet til Statsministerens kontor, så langt uten svar, men Professor Matlary trøster med at en rekke jusprofessorer har stilt de samme spørsmålene, og heller ikke de har fått svar.

I boka “Norske ruiner i utvalg” (Lanser Forlag, 2010) er det dokumentert at den norske rettsstaten allerede da lå nede med brukket rygg, uten at det kom noen reaksjoner fra pressestøttemediene. I mellomtiden har Erna Solberg økt pressestøtten, og i dag er stillheten øredøvende.

