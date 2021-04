annonse

Nordmenn flest bor i tettsteder. Og vi fortjener trivelige nærområder.

Det er en glede å se det økte engasjementet for vakker arkitektur i Norge. Dette er noe jeg har uttalt meg og skrevet noe om tidligere, og det er så deilig å se at andre, unge og gamle, ser det jeg ser. Jeg håper å kunne bidra til at en debatt om arkitektur og byutvikling løftes ytterligere i tiden fremover, særlig frem mot kommunevalget i 2023.

Oslo er en by med mange fantastiske kvaliteter. Jeg elsker denne byen. Lite er mer tilfredsstillende for en urban sjel enn å gå oppover Thorvald Meyers gate, nå som gaten har fått så fin ny grunn, og nyte ordenen, de fine detaljene, og fargene i de matchende, men likevel noe ulike fasadene. Det samme kan sies om andre indre bydeler, som for eksempel Frogner. Det er lett å trives der.

Er det en ting vi liker i byer så er det orden. Orden innebærer repetisjon og balanse. De vakkert utsmykkede fasadene på bygårdene matcher hverandre, ofte er det et fargetema som går igjen i gatene.

Arkitektonisk kaos derimot, frustrerer. Mennesker er visuelle skapninger; vi føler en trang til å rette på ting og ordne opp når det er kaotisk rundt oss. Når det ikke lar seg gjøre er det frustrerende.

Vår hovedstad

Oslo er kanskje hatet i andre deler av landet. Det er ikke akkurat uvanlig at befolkningen utenfor et lands hovedstadsområde har et anstrengt forhold til byen der makten sitter, men for oss som har levd hele livet vårt i Oslo eller i nærheten er ting annerledes. De som sitter i andre deler av landet og klager på investeringer i Oslo gjør lurt i å huske to ting:

For det første; Oslo er landets hovedstad. Hjertet av landets politiske virke. Hovedsete for mange av landets næringer. Vårt ansikt utad. Oslo er det første som møter mange av turistene som kommer til landet vårt. Oslo tilhører alle nordmenn på en helt annen måte enn andre norske byer gjør. Den er vår hovedstad, og markerer at vi er en selvstendig stat.

For det andre; Oslo er vår eneste egentlige storby. Oslo er kanskje liten i internasjonal målestokk, men det er det eneste stedet i landet der kvartalene strekker seg så langt øyet rekker. Det er det eneste stedet dette landet reellt sett har å by på for den virkelig urbane sjelen. Det er mange av oss, og vi er ikke alle røde eller stemmer MDG.

Derfor er det viktig at vi bygger et hovedstadsområde som hele landet stolt kan føle eierskap til, og som regionens innbyggere trives med å bo i. Derfor er arkitekturopprøret så utrolig viktig. Det er en viktig debatt å reise alle steder der folk bor og ferdes, men det er kanskje, av nasjonale hensyn, spesielt viktig i Oslo. Vakker arkitektur er så mye mer enn bare forfengelighet. Det er ren nasjonsbygging.

Det er også viktig å understreke at dette ikke må være en kamp mot alt som smaker av høyhus. Dette må handle om stilart. En stygg, grå og gold boks av et hus er trist å iaktta, selv om det bare er fire etasjer, mens et høyhus med et flott spir, pedimenter, detaljer og søyler faktisk gir noe tilbake til byen. Tenk bare på noen av de eldre høyhusene på Manhattan.

Husmannsnasjonen er død

Fremfor alt må vi legge bort den provinsielle holdningen. Dessverre bærer mye norsk arkitektur litt preg av at vi ser på oss selv som en husmannsnasjon som ikke trenger å flotte seg med praktbygg, som man har gjort «der nede på kontinentet». Men dagens nordmenn er et urbant folkeferd. 80 prosent av oss bor i tettsteder nå. Vi må innse at også vi fortjener flotte bymiljøer, uansett hvor i landet vi bor. Og det er ingen grunn til at ikke vår hovedstad skal være vakker som Paris eller deler av Manhattan. Slike byer ble ikke bygget fordi folk var beskjedne. Paris ble godt planlagt av byplanlegger Haussmann i sin tid, og har siden vært et urbant underverk.

Men slikt krever at man har en visjon, samt et øye for pomp og prakt. Og så må man legge bort provinsielle forestillinger om at form følger funksjon, og at lille Norge ikke trenger å flotte seg med arkitektur. En liten dose kollektiv stormannsgalskap hadde faktisk ikke skadet oss nordmenn nå. La oss bygge det nye Roma, her i Norge.

