Diskrimineringsnemnda har i sin ferske avgjørelse av 13. april 2021 kommet til at Trøndelag politidistrikt diskriminerer en mann av afrikansk opprinnelse, i forbindelse med hyppige kontroller i trafikken. Nemnda slår også fast at praksisen med å ikke loggføre slike kontroller er indirekte diskriminerende.

Stoppet 10 ganger på 5 år

I en periode på drøye 5 år har politiet stoppet mannen i politikontroll 10 ganger. Ikke ved noen av kontrollene skal politiet ha konkludert med brudd på vegtrafikklovens bestemmelser.

«Tilfeldig» sier politiet når klager ber om en begrunnelse for hvorfor han blir stoppet, fremgår det av en pressemelding fra Diskrimineringsnemnda.

Denne forklaringen har klager ikke slått seg til ro med, da han mener at hyppige kontroller har sammenheng med hans etnisitet. Klager har derfor anmeldt politidistriktet og polititjenestepersoner, uten at dette har resultert i etterforskning. I juni 2020 brakte han saken inn for Diskrimineringsnemnda med påstand om diskriminering.

Diskriminert på grunn av etnisitet

Nemnda slo fast at politiet klart har stoppet klageren oftere i politikontroll enn det som er vanlig for befolkningen generelt. Når politiet i tillegg selv i et brev til klager har uttalt at det er vanskelig å se en annen begrunnelse for dette enn hans etnisitet, fant nemnda det bevist at Trøndelag politidistrikt har forskjellsbehandlet klager på grunn av etnisitet. Ved vurderingen la nemnda også vekt på at ingen av de mange kontrollene har avdekket forhold som politiet har funnet grunn til å følge opp. Det forelår heller ikke noen saklig, nødvendig eller proporsjonal grunn for opptredenen, og nemnda konstaterte derfor at Trøndelag politidistrikt har diskriminert klager.

Manglende loggføring av politikontroller

Manglende loggføring av politikontroll er en nøytral praksis som i utgangspunktet gjelder alle bilførere, uavhengig av etnisitet. Men nemnda kom altså til at politiet ved flere anledninger har stoppet klageren i kontroll på grunn av hans etnisitet.

Fordi manglende protokollering gjør det vanskeligere for ham å påvise om politikontrollene er diskriminerende, stiller politiets praksis klageren dårligere enn andre på grunn av hans etnisitet, noe som utgjør brudd på forbudet mot indirekte diskriminering.

Direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, mener politidistriktet bør gjennomgå sin egen praksis etter nemndas avgjørelse:

– Politiet er gitt vide fullmakter til å utøve makt overfor befolkningen. Nemndas avgjørelse viser hvor viktig det er at det ikke blir tatt utenforliggende hensyn i den forbindelse. I denne saken bygger nemnda sin avgjørelse på politiets egen erkjennelse av at det er etnisitet som er grunnen til at mannen er blitt stoppet så ofte. Dette bør tilsi at politidistriktet både gjennomgår egen praksis rundt hvem som blir stoppet og den manglende loggføringen av dette.