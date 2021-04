50 kroner avgift på en pakke kjøttdeig!? Dette hører ikke hjemme noe sted!

Hvordan kan en gjeng unger få sitte og styre? Det burde være et krav om og ha vært i arbeidslivet i eks antall år, og opplevd livets realiteter før man kan komme inn som politiker. Ikke rett fra barnerommet, skriver Fossum og legger til at hun frykter et slikt forslag ville føre til at svenskehandelen «skyter i været».