Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti mener Norge svikter verdens fattige i klimakrisen.

Haltbrekken og SV-kollegene Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken mener at en rettferdig andel å bidra med for Norge, er 65 milliarder kroner årlig til klimafinansiering i utviklingsland.

De 65 milliarder kronene er regnet ut av forskere ved Stockholm Environment Institute (SEI). Det er et institutt som driver med klimaforskning og har 230 ansatte. De har angivelig beregnet forskjellige lands rettmessige klimaansvar.

– Dette anslaget sier noe om hva som skal til og hvor langt unna Norge er dette målet, sier Haltbrekken til Vårt Land.

Han tatt opp saken i Stortinget, og ville ha en plan. Mandag offentliggjorde utviklingsminister Dag-Inge Ulstein strategien «Klima, sult og sårbarhet», men Haltbrekken er ikke fornøyd.

– Denne strategien har bare forsterket behovet for en egen melding. Jeg frykter dessuten at signalene som Ulstein kom med da han la fram strategien, innebærer at Norge i verste fall samlet reduserer støtten til klimatiltak i utviklingsland, eller i beste fall bare opprettholder status quo.

Haltbrekken sier at Paris-avtalen legges opp til at rike land skal bidra med minst 850 milliarder kroner i året fra 2020, og innen 2025 skal beløpet reforhandles ut ifra hvilke behov mottakerlandene har. Han mener at regjeringen må øke støtten over statsbudsjettet, men at det også trengs andre tiltak. Han ser for seg blant annet å avgiftsbelegge flyreiser.

– Norge kan gå sammen med andre land om å innføre slike avgifter, og vi bør definitivt ta et internasjonalt initiativ for å få det til, sier Haltbrekken.

SV-politikere sier videre at regjeringen har kuttet i bevilgningene til fornybar energi i utviklingsland. Men at de nå har muligheten til både å rette opp dette og ta viktige skritt videre både for klimaet og for fattige land i verden.

