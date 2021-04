annonse

I tjue år har vestlige soldater kjempet mot islamistiske krigere i Afghanistan. Nå er det altså slutt.

Jeg har besøkt Afghanistan mange ganger, første gang i 2008 mens jeg jobbet for Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Den gang hadde troppeøkningene begynt. Obama var president og gjorde Afghanistan til «sin» krig. På det meste i 2009/10 sto det mer enn 100.000 Nato-soldater i landet.

Troen på at man kunne vinne landet over til demokrati og moderasjon, og vekk fra tradisjoner og fundamentalistisk islam, var stor blant vestlige offiser, diplomater og forskere. Det var et luftslott. De som vil lese analysen av hva som gikk galt, og hvordan vi i Vesten tok så feil om disse angivelig humanitære intervensjonene, kan lese boken Hva truer Norge nå? Sikkerhetspolitiske selvbedrag etter den kalde krigen (Cappelen Damm Akademisk, 2015). Papirutgaven er utsolgt, men den finnes i eBok-format på Resett forlag.

Valgene i Afghanistan ble en farse. Det var juks og korrupsjon. De vestlige landene og deres militære styrker brukte penger som fulle sjømenn. De betalte overpris for alt, for uten afghanske mellommenn fikk de ingenting gjort. Så noen afghanere ble steinrike, mens de fleste var nesten like fattige som før. Men de følte seg mer undertrykt fordi forskjellene økte.

Afghanistan hadde gjennomlevd flere tiår med krig, brutalitet og til tider anarki etter Sovjetunionens innvasjon i 1979. Før den tid levde de heller ikke under ideelle styresett. På landsbygda spilte islam, og andre førmioderne tradisjoner, fortsatt en sterk rolle. Med Sovjetunionens støtte til det kommunistiske afghanske styret, mobiliserte USA og CIA sammen med Pakistan, Saudi-Arabia og andre donorer i Midtøsten bak de islamistiske gruppene som hadde tatt opp våpen mot kommunister og sovjetere. Dermed tapte Sovjetunionen og trakk seg ut i 1989.

Uten krigen i Afghanistan, hadde neppe al-Qaida oppstått i den form vi kjenner, ei heller 9/11. Mye ville vært annerledes i dag.

Kravene USA og Nato stilte til Taliban for noen år siden, var urealistiske. Det kunne ikke være noen fred før Taliban aksepterte den afghanske grunnloven (som vestlige eksperter i stor grad hadde skrevet), inkludert aksept for valg, og kvinners likestilte plass. De mange titallstusen soldatene sendte man angivelig for å «kunne forhandle fra en sterk posisjon». Men som det gamle ordtaket blant talibanerne lød: «Dere har klokkene, men vi har tiden.»

Nå trekker altså USA, Nato og Norge seg ut. Det var Trump som til slutt skar gjennom og fikk aksept for at denne krigen ikke hadde noen avslutning hvor USA og deres allierte kunne vinne i noen fornuftig formening av hva det vil si å «vinne». Joe Biden fulgte simpelthen bare opp, han var enig.

Det har ikke vært så mange tusen vestlige soldater i Afghanistan de siste 6-7 årene, bare omlag 15.000. Det har vært nok til å hjelpe de afghanske regjeringsstyrkene å holde de største byene og veien mellom dem. Men Taliban har tatt kontroll over mye av de mer rurale strøk, og de har hatt sine celler og sympatisører i byene også.

USA har gitt viktig og avgjørende luftstøtte til den afghanske regjeringen, den blir nå borte. Men kanskje like viktig er den psykologiske effekten av at de vestlige styrkene trekker seg ut. Kommer de som har kjempet mot Taliban til å ha tro på seg selv og sin egen evne til å holde stand i tiden som kommer?

Jeg tviler sterkt på det. For regjeringene og myndighetene er svært splittet, ikke bare i ulike etniske grupper, men også under ulike «sterke menn» som har sine egne militser og i mange tilfeller fungerer som rene krigsherrer. Når moralen først forvitrer, kan det bli en kamp om å raske til seg det man kan av våpen og ressurser og baserer seg på etnisk lojalitet, stamme- og klanlojalitet for å prøve å stå imot de noe mer ideologiske sammenlimte opprørerne i Taliban. De kan fortsatt hevde at de kjemper for noe større enn seg selv: Nemlig islam.

Krigen i Afghanistan, og alle mulige analyser av den, var hete nyheter i 2008 og 2009. Det var på den som gjorde undertegnede til et kjent ansikt i norske massemedier. Men de siste årene har det knapt vært rapportert fra landet. Det ble en glemt krig, også fordi vestlige soldater ikke lenger kjempet i front og derfor ikke utsatte seg for så mye risiko.

Men for de som altså ikke har fulgt med: Vi tapte krigen i Afghanistan, og nå trekker vi oss ut og overlater de afghanerne vi lovet vår lojalitet og som kjempet sammen med oss, til seg selv. Det kommer til å bli tøffe tak for dem. Jeg har selv venner i Afghanistan som jeg nå er bekymret for. De kan risikere ublid behandling fra Taliban for sin omgang med oss «vantro» fra Vesten.

Lærdommen må være: Ikke stol på en vestlig intervensjonist som driver korstog på vegne av demokrati og kvinners rettigheter. De gir til slutt opp.

