– Utsiktene til å få et vaksinepass som gjør at man kan leve som normalt, kan være en god motivasjon for å overvinne sprøyteskrekken.

Lege Gunnar Hasle i Reiseklinikken viser i NRK Ytring til nye data som viser at vaksinerte har lav risiko for å smitte andre. Han mener det haster med å få på plass vaksinepass.

Han mener det er i strid med Smittevernlovens § 1–5 å opprettholde smitteverntiltak for folk som kan dokumentere immunitet, og derfor ikke har nevneverdig risiko for å bli smittet eller smitte andre med covid-19.

– Jeg ser ingen gode argumenter mot å innføre vaksinepass. De gule vaksinasjonskortene fra WHO, som fylles ut for hånd med stempel og underskrift, kan gjøre nytten i første omgang, før en elektronisk løsning kommer på plass.

