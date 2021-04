annonse

Jeg trodde Forsvarets oppgave var å forsvare oss, men innser nå at jeg har tatt feil. Det er særlig to skriftlige spørsmål til forsvarsministeren som har vært en øyeåpner i så måte.

Per Olaf Lundteigen (Sp) spurte Frank Bakke-Jensen om følgende:

«Kan statsråden redegjøre for hvordan Forsvaret som statens største arbeidsgiver ikke bare sier at likestilling og mangfold er viktig, men at de jobber aktivt med tematikken slik Lov om likestilling og forbud mot diskriminering krever?»

Forsvarsministeren svarte med en skryteliste på over en A4-side for å vise hva Forsvaret gjør for å oppfylle dette. Jeg tar med noen sitater derfra, og legger mine kommentarer under disse.

«Arbeidet med mangfold i Forsvaret inkluderer også økt forståelse for andre religioner og kulturer.»

Så mens andre land øver seg på krig, skal våre militære lære seg ekstremsporten politisk korrekthet. Kanskje de bruker Antirasistisk senter som konsulenter, for å være sikre på at meningene de trener på å ha blir riktige nok?

«En viktig del av det arbeidet var å endre feltprestkorpset til Forsvarets tro- og livssynskorps.»

Handler det om å tilrettelegge for mer islam i Forsvaret? Først skal vi således øve opp respekt for barbariske kulturer, og deretter skal Forsvaret fylles opp av trojanske hester som vender seg mot Mekka fem ganger i døgnet.

Neste punkt fra forsvarsministeren er likestilling:

«I tillegg til å arbeide for å gjøre tjeneste og utdanning i Forsvaret mer attraktivt for kvinner, har Forsvaret gjennomført tiltak for å forbedre systemer for seleksjon og utvelgelse, tilpasse personlig bekledning og tilrettelegge bygg og anlegg.»

Kan det være dette som har ført til at kvinnelige vernepliktige har fremmet krav om gratis bind og tamponger i Forsvaret? Ifølge Wikipedia er Norge «ett av få land i den vestlige verden som tillater kvinner i all slags stridende tjeneste».

Jeg spår følgende scenario: Generalen sier: «Jenter, jeg har fått mensen, og bind- og tamponglageret er tomt. Vi må overgi oss!»

Antagelig må de melde pass på et enda tidligere tidspunkt. Silje Hjemdal (FrP) stilte dette skriftlige spørsmålet til forsvarsministeren:

«I Forsvarets Forum 22. mars i år, kunne vi lese at Hæren begrenser nærkamptrening fordi det er usikkert om personellet har god nok forsikring.

Vil forsvarsministeren innføre en forsikringsordning for å sikre at de som er inne til førstegangstjeneste er dekket i all form for tjenesteaktivitet samt også dekker fritiden og velferdsturer?»

Forsvarsministeren svarte bl.a. med dette:

«Hæren har begrenset nærkamptreningen for alt personell, ikke bare for personell inne til førstegangstjeneste. Årsaken til dette er usikkerhet om Forsvarets personell er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven eller reglene som gir rett på yrkesskadefordeler i folketrygdloven når man påføres en skade under denne type trening. Forsvaret har igangsatt et arbeid hvor behovet for en eventuelt utvidet erstatningsdekning for denne type trening utredes.»

Det jeg har beskrevet er ikke en sketsj fra Monty Python, det er det norske Forsvaret.

Selv om bind- og tamponglageret skulle være fullt, må de overgi seg til fienden umiddelbart, ettersom manglende forsikring gjør at de ikke kan håndtere nærkampsituasjoner! I tillegg skal de ha fritid og velferdsturer, som også må forsikres.

Som om dette ikke er absurd nok – de militære vil også ha spesialbehandling i matveien. I Vernepliktsprogrammet 2018–2020 var dette blant kravene:

«Forsvaret er som en mangfoldig og inkluderende organisasjon pliktig å tilby alternativ kost. Da er det i hovedsak snakk om at mattilbudet skal være fleksibelt for personer som ikke spiser kjøtt, allergikere og de som ikke kan spise visse typer mat pga. religion og livssyn.»

Så her må Forsvaret lete etter grønnsaker i søppelcontainere for MDG-ere, få frem halal-fôr til muslimer i skyttergravene og handle inn rikelig med glutenfrie varer til alle som påstår de er allergiske.

Det blir akkurat som en barnebursdag der halvparten av ungene har med seg krav fra foreldrene om individuell meny, pga. matintoleranse i en myriade av varianter.

Jeg tør ikke tenke på hva som vil skje om vi får stort innslag av kvinnelige, muslimske og allergiske offiserer, når bind- og tamponglageret er tomt, forsikringen mangler og de står ute i ødemarken uten kompass og ikke finner veien til Mekka, mens varelageret for spesialdietter og halal-fôr er bombet av fienden.

For å unngå denne ydmykelsen, er det ikke best at vi overgir oss alle mann (og alle LHBTIQ-personer) med det samme?

