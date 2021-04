annonse

annonse

Det er synd, for det finnes gode grunner til å diskutere vårt kjøttforbruk.

Det er bråk etter utspillet til MDG-politiker Josefine Gjerde, som vil ha 50 kroner avgift på en pakke kjøttdeig for å få flere til å velge kjøttfri taco. Flere politikere har reagert på forslaget og på sosiale medier er mange opprørt over det de ser på som et forsøk på å tvinge nordmenn til å spise mindre kjøtt.

MDG-forslaget følger partiets vanlige mal for politiske utspill. Hun appellerer til MDGs kjernevelgere, som allerede er overbevist om at kloden koker og at alt som står i menneskelig makt må gjøres for å forhindre en fremtidig klimakrise.

annonse

Problemet med denne formen for politisk kommunikasjon er at hun på klassisk populistisk vis kun kommuniserer med dem som er overbevist fra før. De fleste andre vil helt forutsigbart reagere sterkt på en ekstrem avgiftsøkning med mål om å få folk til å velge vegansk farse til fredagstacoen.

Det skaper sterke motreaksjoner, men ingen blir noe klokere.

Synd

annonse

Det er synd, for det finnes gode grunner til å diskutere vårt kjøttforbruk.

Jeg er selv glad i kjøtt og har vokst opp på et småbruk med sau. Jeg tror også i utgangspunktet at det kan være mulig å ha grasbasert kjøttproduksjon i Norge som er både bærekraftig og dyrevennlig.

Men det er ikke tvil om at også om man skulle velge helt å se bort fra den negative klimaeffekten av kjøttproduksjon, finnes argumenter som taler for at vi bør reudsere vårt eget kjøttforbruk.

Forskningen er på ingen måte entydig, men det er ikke tvil om at et redusert kjøttforbruk vil bidra til mindre inntak av transfett, sukker og salt. Et rent vegansk kosthold medfører andre helserisikoer, som vitaminmangel, men for de aller fleste er dette per i dag lite aktuelt.

Reelle problemstillinger

Det finnes også etiske argumenter mot dagens industrielle kjøttproduksjon. Om man ser bort fra de mer ekstreme variantene som hevder at et dyreliv har like stor verdi som et menneskeliv eller at det prinsipielt er galt å drepe dyr, er det likevel problemer i dagens landbruk.

annonse

Selv om norsk landbruk er grønnere og mer dyrevennlig enn de fleste land vi både liker og misliker å sammenlikne oss med, er det fortsatt slik at dyrene som i dag avles til kjøttproduksjon med få unntak lever begrensede liv, i stor grad i båser og innhegninger.

Dette er relle problemstillinger som ikke nødvendigvis har enkle svar. Jeg tror imidlertid mange kunne hatt godt av å reflektere mer over disse spørsmålene. Men da hjelper det ikke med MDGs forsøk på å påføre vanlige nordmenn kjøttskam. Det fører bare til en mer oppildnet debatt og et dårligere klima for de reelle diskusjonene som må tas.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474