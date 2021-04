annonse

Selv om flere blir vaksinert, tror fremdeles et flertall av de spurte at de tror pandemien fortsatt vil vare lenge.

I en måling blant over 30.000 nordmenn svarer bare en av fire at de tror koronapandemien er over innen et halvt år.

Nesten halvparten av spurte, 47 prosent, svarer at pandemien vil vare inntil ett år til. 10 prosent av de spurte tror det vil ta enda lenger tid, viser svarene Norsk koronamonitor har fått i undersøkelsen for april, skriver NTB.

– Selv om litt flere enn før tror at pandemien tar slutt innen et halvt år, tror fortsatt tre av fire nordmenn at pandemien blir mer langvarig, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

