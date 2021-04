annonse

annonse

– Det er ikke slik at trangboddhet eller yrke alene forklarer de tallene vi observerer.

Viruset har rammet noen innvandrergrupper svært hardt, skriver FHI, men de sier at det skyldes i liten grad sosioøkonomiske forskjeller.

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at sosioøkonomiske forskjeller i liten grad kan forklarer hvorfor smitten og innleggelser av innvandrere er større enn befolkningen ellers.

annonse

– Den nye rapporten fra FHI viser først og fremst at dette er komplisert og sammensatt, og at høyere smitte i innvandrerbefolkningene ikke har én enkel forklaring. Det er ikke slik at trangboddhet eller yrke alene forklarer de tallene vi observerer, sier avdelingsdirektør i FHI, Thor Indseth.

Han sier at det er særlig de høye innleggelsestallene i enkelte grupper som gjør FHI bekymret. Rapporten gir ikke noen klare svar på hvorfor det er så store ulikheter i smitteforekomst og innleggelser. Ifølge Indseth kan det bety at en del smitte skjer innad i miljøene.

Les også: Sp-politiker: Vi trenger en «dialekt-app» for innvandrere



annonse

– Det er flere forhold knyttet til migrasjonshelse som vi trenger mer kunnskap om. Dette kan for eksempel være betydningen av internasjonal reiseaktivitet, tilgang til og forståelse for helsesystemet, sosial kontakt på tvers av generasjoner, og selvfølgelig også språkutfordringer i forbindelse med testing og smittesporing, sier han.

Personer som er født i utlandet utgjør rundt 16 prosent av befolkningen. Men blant de er smitten 3 140 av 100 000. Blant norskfødte er den 1 175 av 100 000.

– Sosial ulikhet isolert sett er en risikofaktor både for smitte og sykehusinnleggelse på grunn av covid-19. Det gjelder for både norskfødte og utenlandsfødte. Likevel forklarer ikke de målene vi har for sosioøkonomiske forskjeller hvorfor pandemien har rammet noen innvandrergrupper hardere enn befolkningen ellers, påpeker Indseth.

Rapporten viser at alder, kjønn og bostedskommune forklarer om lag 21 prosent av overrepresentasjonen i påvist smitte blant utenlandsfødte. Bostedskommune har størst betydning. Utover det er det ingen klare faktor som utpeker seg.

Innad

Indseth sier at mye av smitten skjer innad.

annonse

– Dersom folk har redusert sosial kontakt til kun sin nærmeste familie og slekt, som for eksempel søsken og svigerforeldre, så vil det ofte være folk med samme landbakgrunn som en selv.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474